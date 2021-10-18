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الاثنين 18 تشرين الأول 2021 ساعة 14:58

مؤسسة القدس: التسوية ‘‘الإسرائيلية‘‘ لحي الشيخ جراح مخادعة

مؤسسة القدس: التسوية ‘‘الإسرائيلية‘‘ لحي الشيخ جراح مخادعة
وقالت المؤسسة (غير حكومية، مقرها بيروت)، في بيان، إن "التسوية التي تطرحها محاكم الاحتلال بشأن منازل الفلسطينيين في الشيخ جراح تنطوي على مخاطر قانونية ووطنية وينبغي رفضها"، دون توضيح تلك المخاطر.

ودعت إلى تجديد الالتفاف حول أهالي الحي ودعمهم بكل الوسائل الممكنة، وشددت على أن قضية حي "الشيخ جراح" باتت قضية فلسطينية وعربية وإسلامية وعالمية.

ورأت المؤسسة، أن "تجربة الشيخ جراح وترك مصيره للجهد الشعبي وحده تشكل برهانا ماثلا على العجز والتخلي الرسمي العربي".

والأسبوع الماضي، عرضت محكمة إسرائيلية على عائلات فلسطينية بحي الشيخ جراح، البقاء في منازلهم كـ"مستأجرين" لمدة 15 عام، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وفقا للاقتراح المقدم إلى الطرفين (العائلات الفلسطينية وجمعية استيطانية)، سيتم الاعتراف بالعائلات الفلسطينية كـ "مستأجرين محميين لمدة 15 عاما أو حتى يتم التوصل إلى ترتيب آخر".

وخلال هذه الفترة ستدفع العائلات الفلسطينية التي تقيم في منازلها المهددة بالمصادرة الإيجار لجمعية "نحلات شمعون"، التي تدعي ملكيتها للأرض التي أقيمت عليها المنازل.

ومنذ عام 1956 تقيم 27 عائلة فلسطينية في منازلها بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية (التي كانت تحكم الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، قبل احتلالها عام 1967) ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وتدعي جماعات استيطانية إسرائيلية أن المنازل أقيمت على الأرض كانت بملكية يهودية قبل عام 1948، وهو ما ينفيه الفلسطينيون.
مصدر : وكالات
رقم : 959343
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