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الاثنين 18 تشرين الأول 2021 ساعة 17:27

المفوضية العراقية: الطعون لا تغيّر نتائج الانتخابات

المفوضية العراقية: الطعون لا تغيّر نتائج الانتخابات
وقال عضو الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل محسن لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنَّ "الطعون بنتائج الانتخابات تستمر 3 أيام لغاية نهاية الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء"، مبيناً، أن "باب الطعون مفتوح اليوم رغم اعتباره عطلة".

وأضاف، أنه "بعد ذلك ستكون الأيام المقبلة هي عملية الرد على هذه الطعون، ليأتي دور الهيئة القضائية للنظر بها"، مشيراً، إلى أنَّ "الهيئة القضائية تصدر قرارات بهذا الشأن والتي تكون ملزمة للمفوضية".

وتابع: "لا أعتقد أنْ تغير الطعون نتائج الانتخابات"، لافتاً إلى أن "المفوضية مستعدة لإعادة العد والفرز لطمأنة المعترضين".

وأكد جميل، أنّ "عدد الطعون تجاوز الألف طعن وهذا معلوم ، لأن جميع الخاسرين سيقدمون طعونهم بشكل دقيق"، موضحاً، أن "الأرقام التي تم إعلانها من قبل المفوضية بالإمكان مقارنتها بالأرقام التي نشرت بالمحطات نهاية عملية الاقتراع، اذا كانت مطابقة فتكون الطعون مردودة وإن كان هناك ارتفاع بمجموع الأصوات، فتصدر وثيقة ملزمة للمفوضية".
مصدر : وكالات
رقم : 959356
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