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الاثنين 18 تشرين الأول 2021 ساعة 17:29

السید الحوثي يدعو الشعب اليمني الى مواصلة التصدي للعدوان السعودي

السید الحوثي يدعو الشعب اليمني الى مواصلة التصدي للعدوان السعودي
وخلال احتفال حاشد بمناسبة المولد النوبي الشريف اكد السيد الحوثي مواصلة الجهاد حتى توقف العدوان ورفع الحصار وتعويض الاضرار والافراج عن الاسرى.

واضاف ان الوعد الإلهي سيتحقق بنهاية الاستكبار والظلم وجدد الموقف المبدئي تجاه قضايا الامة وفي مقدمتها الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني.

قائد حركة انصار الله قال ان قوى الطاغوت في ماضيها وحاضرها جرت المشاكل على المجتمع البشري من خلال نهب ثروات الشعوب.

واضاف: تقديم الكافرين والمنافقين عنوان “الإبراهيمية” لتحالفاتهم الشيطانية والتطبيع، هو إساءة كبيرة لنبي الله إبراهيم عليه السلام.

وأكد السيد الحوثي أن قوى الطاغوت والجاهلية جرّت المشاكل على البشر عبر الانحراف عن الرسالة الإلهية.. كما أن الطواغيت شوهوا الإسلام من خلال عملائهم التكفيريين السفاحين الذين يقدمون أبشع صورة مشوهة تحسب زورا على الإسلام.

وقال نؤكد على ما أعلناه سابقا أننا جزء من المعادلة التاريخية التي أعلنها السيد حسن نصرالله أن التهديد على القدس يعني حربا إقليمية.

واضاف السيد الحوثي نؤكد على تضامننا مع كل أبناء أمتنا المظلومين ونعتز بأخوتنا الإسلامية مع أحرار الأمة ومحور الجهاد والمقاومة.

وقال: يتوجب علينا شرعا التصدي للعدوان بكل ثبات حتى رفع الحصار وإنهاء العدوان والاحتلال ومعالجة ملفات الحرب.

وأكد السيد القائد على أن هدفنا في تحقيق الحرية والاستقلال على أساس هويتنا الإيمانية هو هدف مقدس يرتكز على مبدئنا في التوحيد لله والكفر بالطاغوت.

واشار السيد الى ان العمل على تحقيق الحرية والاستقلال جهاد مقدس في سبيل الله ولن يخضع للمساومة أبدا.

وبارك السيد الحوثي للشعب اليمني وللأمة العربية و الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف وقال : شعبنا يستلهم من سيرة رسول الله ويستنير بهديه من واقع الوعي لما يعنيه الإيمان به في إطار التوجه العملي لشعبنا في التحرر من هيمنة الاستكبار.

مؤكدا ان شعبنا يحتفل بهذه المناسبة بكل محبة واعتزاز وتقدير وتوقير لخاتم أنبياء الله في تأكيد متجدد للولاء وتصديا لمحاولات استنقاص مكانته في القلوب.

وأضاف: الاقتداء الصادق برسول الله يكون في المبادئ الكبرى والالتزامات العملية في كبير الأمور وصغيرها.
رقم : 959358
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