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الاثنين 18 تشرين الأول 2021 ساعة 20:51

رضائي : إيران وفنزويلا برهنتا بأن إرادة الشعوب تفوق إرادة القوى الكبرى

رضائي : إيران وفنزويلا برهنتا بأن إرادة الشعوب تفوق إرادة القوى الكبرى
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الاثنين، بين "رضائي" و وزير خارجية فنزويلا الزائر "فيليكس بلاسينسيا" حيث اكد نائب رئيس الجمهورية، ان "الوقت حان اليوم لتظهر فنزويلا حكومة وشعبا، قدراتها في مرحلة الاعمار والازدهار الاقتصادي كما سبق لها بان ظهرت قوية في عهد المقاومة".

ولفت، بان "الجمهورية الاسلامية الايرانية ستبقى الى جانبكم في فترة الاعمار والبناء كما وقفت معكم في عهد المقاومة".

وصرح رضائي لوزير الخارجية الفنزويلي، ان "طهران ترغب في رفع مستوى التعاون مع كاراكس، في مجال تصدير الخدمات الهندسية وبناء مصافي النفط ومجمعات البتروكيمياء واستخراج النفط وانتاج الصلب، وما شابه ذلك من المجالات الصناعية والمنجمية ذات الاهتمام المشترك".

واستطرد قائلا : ان سبيل نجاة شعوبنا يكمن في التعاون بين الدول الصديقة؛ ونحن سننجح في تذليل الصعوبات عبر استمرار المضي على هذا النهج قطعا.

الى ذلك نوه "بلاسينسيا"، بأن الحكومتين الايرانية والفنزويلية تعهدتا بدعم بعضهما الاخر لدى المحافل الدولية، وان من نتائج زيارته الحالية لطهران تمثل في اتفاق البلدين على عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة قبل نهاية العام الحالي.

واكد وزير الخارجية الفنزويلي : انني سأتابع بنفسي تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين طهران وكاراكاس وسأعلن عن نتائج ذلك قريبا.
رقم : 959379
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