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الاثنين 18 تشرين الأول 2021 ساعة 21:22

اليمنيون يحييون المولد النبوي الشريف

اليمنيون يحييون المولد النبوي الشريف
واحتضنت العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية في عشرين ساحة فعاليات مركزية كبرى احتفاءا بالمناسبة.

وشهدت الساحات الليمنية حضورا جماهيريا كبيرا للرجال والنساء كما تزينت الساحات بالأعلام والأشرطة الخضراء.

المحتشدون وخلال الفعاليات رفعوا شعارات وهتافات عبرت عن مدى فرحتهم بذكرى مولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وتمسكهم بنهجه في تطبيق ماأمر به والسير في درب الأئمة من آل البيت عليهم السلام بمقارعة الظلم والظالمين ونصرة المستضعفين وإقامة الحق، مع التأكيد على وحدة الصف الإسلامي في مواجهة أعداء الأمة وفي مقدمتهم أمريكا و"إسرائيل".

عروض واناشيد وكلمات متنوعة تخللتها كلمة متلفزة لقائد حركة أنصار الله السيد عبدالملك الحوثي، أشار فيها إلى مناقب الرسول الاعظم ومايمثله الاحتفال بهذه المناسبة في سبيل التصدي لكل محاولات أعداء الأمة لفصل الشعوب الإسلامية عن الرسول الأكرم، إضافة إلى مااستلهمه الشعب اليمني من السيرة النبوية العطرة في إطار مواجهة العدوان والتوجه العملي للتحرر من هيمنة دول الاستكبار.

في كل عام تجدد الحشود الليمنية عهدها للنبي صلى الله عليه واله وسلم، إنها على نهجه سائرة وثابتة مهما كانت التحديات، ومهما حاول اعداء الامة النيل من رموزها واعلامها.

وفي هذا الصدد أكد عبد الله شعبان عضو لجنة رفع الحصار عن المطار صنعاء، ان التجمع الجماهيري اليمني اليوم احتفالاً بذكرى مولد النبوي الشريف لم يسبق له مثيل على الصعيد العالم العربي والاسلامي.

وقال شعبان في حوار صحفي ان الملايين من الشعب اليمني في المحافظات المحررة من العدوان شاركوا اليوم في الاحتفال بذكرى مولود النبوي الشريف.

واضاف: ان هذه المشاركة الغفيرة تبعث البهجة والسرور للنبي الاعظم عليه وعلى اله افضل الصلاة والسلام.

واوضح شعبان، ان المشاركة اليمنية الهائلة في احتفال النبوي الشريف تحث الامة الاسلامة على كلمة سوى ضد دول الاستكبار في العالم وضد الصهيونية وضد الدول الذين يبعيون اوطانهم بثمن بخص.

وافادت مصادر محلية بأن أكثر من 20 ساحة في اليمن تحتفل بمناسبة ذكرى مولد النبي الشريف.

واضافت المصادر ان هذه الفعالية اعتاد عليها اليمنيون منذ سنوات بان تكون بهذا الزخم من اجل ايصال العديد من الرسائل من اجل ما يعيش البلد من ظروف صعبة في ظل العدوان السعودي الجائر على اليمن.

واوضحت ان المجتمع الدولي سيحترم رغبة اليمنيين عند مشاهدته لهذه الحشود المليونية، وان الحشود الجماهيرية اليمنية من شأنها ان ترغم المجتمع الدولي على وقف العدوان وفك الحصار.

 
رقم : 959385
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