هل ستنجح مفاوضات الحكومة السورية والمعارضة؟

ومن المفترض ان يجري نقاشها حول اربع بنود خلال اجتماعات هذه الجولة اثنان منهما يطرحهما الوفد المدعوم من الحكومة السورية فيما يطرح وفد المعارضة المبدئين الاخرين.



الوفد المدعوم من الحكومة السورية والذي لم يدل بإي تصريحات صحفية بانتظار ما ستؤول اليه الاجتماعات، طرح مبدأ سيادة الدولة ووحدة وسلامة اراضيها خلال اجتماع اليوم الاول وقدم ورقة تتضمن رؤيته حول هذا البند.



وفد المعارضة قال ان اللجنة الدستورية بدأت اولى جلساتها لصياغة الدستور، مشيرا الى عدم وجود اي عوائق تقنية او اجرائية امام عمل اللجنة.



ومن المفترض ان تناقش الاطراف الثلاثة مبدأ "سيادة القانون" المطروح من قبل وفد المعارضة وذلك خلال اجتماعات اليوم الثاني.



لاخلاف بين الاطراف السورية حول الخوط العريضة المطروحة للنقاش من اجل انجاز اصلاح دستوري فيها، الا ان الخلافات الكبرى تبدأ بالظهور حين الدخول بالنقاش في التفاصيل المتعلقة بكل بند مايشكل التحدي الاكبر امام أي اتفاق او انجاز من شأنه أن يتمخض عن هذه الاجتماعات.



وفي هذا الصدد أعلن المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون أن اللجنة السورية المشتركة للدستور، التي تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة، وافقت على بدء عملية صياغة دستور جديد.



وقال بيدرسون، في تصريحات صحافية، بعد لقائه مع الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية، إن الطرفين وافقا على الاستعداد للبدء في صياغة مسودة إصلاحات دستورية، مضيفاً أن المجموعة المصغرة من اللجنة ستباشر العمل على صياغة مسودة الإصلاح خلال الجلسة التي ستعقدها غداً، وفقاً للاتفاق المبرم بين الرئيسين المشاركين للجنة، أحمد الكزبري الذي يمثل وفد النظام والممثل عن المعارضة هادي البحرة.



وأشار المبعوث الأممي إلى أن المحادثات، وهي الجولة السادسة في غضون عامين والأولى منذ كانون الثاني/ يناير للجنة الصياغة، ستناقش "مبادئ واضحة"، دون الخوض في التفاصيل.



وأكد بيدرسون أن "اللجنة الدستورية السورية مساهمة مهمة في العملية السياسية، لكن اللجنة في حد ذاتها لن تكون قادرة على حل الأزمة السياسية".



ووصف بيدرسون الاجتماع بين رئيسي الوفدين بأنه كان "جاداً وصريحاً"، مشيداً بالتزام الرئيسين المشاركين للجنة الدستورية بالمبادئ المتفق عليها سابقا، وأردف: "لا أستطيع التنبؤ بما سيأتي في الأسبوع الجاري، وستنطلق غداً وآمل أن نتمكن من تحقيق ما اتفقنا عليه بحلول نهاية الأسبوع".



وبدأت اليوم الاجتماعات التمهيدية للدورة السادسة من اجتماعات الهيئة المصغرة في اللجنة الدستورية السورية في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، باجتماع تمهيدي يضم الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، هو الأول من نوعه منذ انطلاق أعمال اللجنة الدستورية.



وقدم بيدرسون في وقت سابق اقتراحاً للوفود المشاركة بأن يتم البحث بنصوص المبادئ الدستورية، وتم الاتفاق على تقديم نص مبدأ دستوري واحد كل يوم، خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، لتتم مناقشته على أن يخصص آخر يوم من الجولة وهو الجمعة، لمناقشة عامة وتقييم نقاط التوافق والخلاف بين المشاركين على المبادئ الأربعة التي طرحت.



وتتألف الهيئة الموسعة في اللجنة الدستورية من خمسين عضواً من كل طرف من الأطراف الثلاثة، وتتألف الهيئة المُصغّرة للجنة من 45 عضواً، خمسة عشر عضواً من كل طرف، مهمة الهيئة المصغرة هي صياغة مضامين وقواعد مشروع الدستور لرفعها إلى الهيئة الموسعة لمناقشتها وإقرارها.