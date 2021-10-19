انطلاق المؤتمر العالمي للوحدة الإسلامية في طهران

ويشارك في هذا المؤتمر نخبة من المفكرين الإسلاميين من 52 دولة، وسيتضمن حفل الافتتاح إلقاء كلمات مفكرين محليين وأجانب ومسؤولين عسكريين وسفراء أجانب.



ويتضمن المؤتمر العديد من المحاور التي سيتم مناقشتها في الجلسات الخاصة باللجان، منها العدالة والسلام، والاخوة الإسلامية ومكافحة الإرهاب، وقضايا تتعلق بالفكر الديني الحر، ومكافحة التطرف وتجنب التوترات والنزاعات بين الأديان الإسلامية، كما سيركز المؤتمر على مناقضية قضية فلسطين والمقاومة الإسلامية.



والغرض من عقد المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية هو خلق الوحدة والتضامن بين المسلمين، وإجماع العلماء والعلماء لتقريب وجهات نظرهم العلمية والثقافية، وكذلك مراجعة وتقديم الحلول العملية لتحقيق الوحدة الإسلامية وتشكيل أمة واحدة في العالم الإسلامي، مع تقديم الحلول المناسبة للمشاكل التي تمر بها المجتمعات الإسلامية.



وسيتضمن المؤتمر 514 محاضرة، سيحضر 230 منها 52 ضيفًا من 16 دولة و 180 متحدثًا من الشخصيات الثقافية والسياسية في إيران، وهناك أيضًا 360 محاضرة عبر الإنترنت والتي تشمل 180 محاضرة أجنبية ودولية و 180 محاضرة إيرانية.



كما ستتحدث 17 شخصية بارزة شخصيًا في أربع جلسات، وسيُقام هذا المؤتمر وفقًا للإجراءات الصحية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا، كما ستعرض في هذا المؤتمر 50 مقالاً علمياً تلقتها أمانة المؤتمر بجامعة الأديان الإسلامية.