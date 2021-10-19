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الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021 ساعة 09:25

طهران: نرفض ربط "تبادل السجناء" بالمفاوضات النووية

طهران: نرفض ربط "تبادل السجناء" بالمفاوضات النووية
وفي اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على دعم بلاده لمفاوضات تفضي لنتائج ملموسة، وقال إن التزام جميع الأطراف بتعهداتها، سيؤدي إلى أن تعود طهران إلى التزاماتها أيضا.

وذكرت الخارجية الإيرانية أن عبد اللهيان وصف المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي عبر "إنريكي مورا" (مفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف بملف طهران النووي)، بأنها "كانت إيجابية" وأشار إلى أنها سوف تتواصل في بروكسل الأسبوع المقبل.

وأعرب غوتيريش عن أمله بنجاح المفاوضات النووية، وأكد أن "الأمم المتحدة دعمت الاتفاق النووي دائما، وأنها بعد خروج إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق، بقيت تبحث عن طريقة لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل ذلك الخروج".
مصدر : وكالات
رقم : 959454
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