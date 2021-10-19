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الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021 ساعة 10:02

شباب قلنديا يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال لمخيمهم

شباب قلنديا يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال لمخيمهم
وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات "إسرائيلية" كبيرة اقتحمت المخيم، وسط إطلاق للنار الحي والمطاطي وقنابل الغاز، مشيرةً إلى أن الشبان تصدوا لقوات الاحتلال بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة تجاهها.

وأشارت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة منازل وفتشتها وعاثت فيها خرابًا قبل أن تنسحب من المخيم.

كما شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم واقتحام لمناطق متفرقة بالضفة المحتلة والقدس، طالت اعتقال عددٍ من الفلسطينيين.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب المقدسي سلطان سرحان، وفخر الرنتيسي عقب اقتحام منزل عائلته في قرية رنتيس شمال غرب المحافظة.

وطالت اعتقالات الاحتلال الشاب باسم زايد عقب اقتحام منزل عائلته في مخيم قلنديا شمال القدس، والشاب أحمد سليط في مخيم طولكرم، فيما شهد المخيم مواجهات عنيفة مع الاحتلال.

وفي بيت لحم، سلّمت قوات الاحتلال، الشاب عماد حمدان محمد حمدان بلاغًا؛ لمراجعة المخابرات الإسرائيلية، بعد دهم منزله وتفتيشه.

وداهمت قوات كبيرة من جنود الاحتلال، تمركزت في الحارة الغربية من بلدة بيتا جنوب نابلس، فيما تعالت أصوات مكبرات الصوت بمساجد البلدة للتصدي للجنود.

وفجر اليوم، أفرجت سلطات الاحتلال عن الصحفية نسرين سالم وشقيقتها ساجدة بشرط الإبعاد عن منطقة باب العامود بالقدس، مسافة 150 مترًا لمدة 15 يومًا، بعد اعتقالهن الليلة الماضية
مصدر : وكالات
رقم : 959458
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