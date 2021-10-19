أحدث العناوين :
الاحتلال يعتقل رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية بالقدس
تسوية أوضاع المسلحين في مناطق من شرقي درعا
السيسي يصل اليونان للمشاركة في القمة الثلاثية
السيد رئيسي: جذور "داعش" ليست إسلامية
إيران تنتقد سياسة بعض الدول الغربية تجاه المهاجرين الأفغان
آية الله رئيسي: نمد يد الصداقة لكافة البلدان الإسلامية
شباب قلنديا يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال لمخيمهم
طهران: نرفض ربط "تبادل السجناء" بالمفاوضات النووية
مفاوضات اللجنة الدستورية السورية.. عندما تفشل التدخلات العسكرية الخارجية
لماذا يسعى أردوغان إلى استهداف سوريا من جديد؟
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
19 October 2021
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
ایران
0
الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021 ساعة 11:09
إيران تنتقد سياسة بعض الدول الغربية تجاه المهاجرين الأفغان
وقال إن الدول التي اغلقت ابوابها امام المهاجرين لا يمكنها ان تتوقع من الدول الجارة لافغانستان ان تبقي ابوابها مفتوحة على الدوام امامهم.,
مصدر :
وكالات
رقم :
959465
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
السيد رئيسي: جذور "داعش" ليست إسلامية
طهران: نرفض ربط "تبادل السجناء" بالمفاوضات النووية
19 تشرين الأول 2021
مفاوضات اللجنة الدستورية السورية.. عندما تفشل التدخلات العسكرية الخارجية
19 تشرين الأول 2021
لماذا يسعى أردوغان إلى استهداف سوريا من جديد؟
19 تشرين الأول 2021
انطلاق المؤتمر العالمي للوحدة الإسلامية في طهران
19 تشرين الأول 2021
من سوريا إلى إفريقيا... شركة الطيران الخاصة لحكومة باكو تزوِّد داعش بالأسلحة
19 تشرين الأول 2021
الخارجية الإيرانية: يدنا ممدودة للسعودية ولكن لا يعني غض النظر جرائم حرب اليمن
18 تشرين الأول 2021
الإمارات تجبر أحمدي نجاد على مغادرة أراضيها
18 تشرين الأول 2021
الخارجية الإيرانية: لا مفاوضات مع مجموعة ‘‘4+1‘‘ الأسبوع المقبل في بروكسل
18 تشرين الأول 2021
رئيسي: الهجمات الإرهابية في أفغانستان تهدف لإثارة الحروب المذهبية
18 تشرين الأول 2021
"حماس" تبدي استعدادها لتبادل الأسرى مع العدو.. الكرة في ملعب "إسرائيل"
18 تشرين الأول 2021
اعتراف فرنسي بمجزرة عام 1961.. ما هي الأهداف الخفية؟
18 تشرين الأول 2021
هل ستضطر تركيا لسحب قواتها بالوكالة من ليبيا؟
18 تشرين الأول 2021
أحدث العناوين
الاحتلال يعتقل رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية بالقدس
تسوية أوضاع المسلحين في مناطق من شرقي درعا
السيسي يصل اليونان للمشاركة في القمة الثلاثية
السيد رئيسي: جذور "داعش" ليست إسلامية
إيران تنتقد سياسة بعض الدول الغربية تجاه المهاجرين الأفغان
آية الله رئيسي: نمد يد الصداقة لكافة البلدان الإسلامية
شباب قلنديا يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال لمخيمهم
طهران: نرفض ربط "تبادل السجناء" بالمفاوضات النووية
مفاوضات اللجنة الدستورية السورية.. عندما تفشل التدخلات العسكرية الخارجية
لماذا يسعى أردوغان إلى استهداف سوريا من جديد؟
من سوريا إلى إفريقيا... شركة الطيران الخاصة لحكومة باكو تزوِّد داعش بالأسلحة
انطلاق المؤتمر العالمي للوحدة الإسلامية في طهران
بالصور.. الدفاع العراقية تعلن نتائج عملية عسكرية بكركوك
هل ستنجح مفاوضات الحكومة السورية والمعارضة؟
روسيا: لن نقبل باستمرار بقاء الإرهابيين في إدلب
العميد حاجي زادة : إيران تمثل القوة الصاروخية الأولى في المنطقة
اليمنيون يحييون المولد النبوي الشريف
رضائي : إيران وفنزويلا برهنتا بأن إرادة الشعوب تفوق إرادة القوى الكبرى
امير عبداللهيان :التنمية السياحة على سلم اولويات الحكومة
"حركة أمل": يجب توقيف كل الفاعلين والمتورطين والمحرضين في أحداث الطيونة
الأكثر قراءة
فضل الله: التدخلات الأميركية بتحقيق المرفأ محاولة مكشوفة لترهيب المسؤولين اللبنانيين
جبهة العمل الاسلامي تستنكر التطبيع بين الخطوط المغربية والعال "الاسرائيلية"
الشيخ قبلان يطالب بإقالة البيطار
تسجيل 5 خروقات بحرية صهيونية للمياه الإقليمية اللبنانية
الرئيس اللبناني يتابع حادثة سقوط طائرة التدريب قبالة حالات
الأردن بوابة سوريا لكسر العزلة
ميقاتي: العمل الحكومي يتركز في الوقت الراهن على الكهرباء
حماس: التطبيع وتكبيل المقاومة أتاحا للاحتلال توسيع الاستيطان
سريع يوجه رسالة هامة لأبناء مأرب ويحذر القيادات العسكرية بصفوف التحالف
250 أسيرًا فلسطينيًّا يشرعون بالإضراب عن الطعام
ملف انفجار مرفأ بيروت.. تطورات نتيجة خلافات جديدة
سيطرة الجيش واللجان على مناطق واسعة في صرواح وصولاً لسد مأرب
الولايات المتحدة الخاسر الأكبر في الانتخابات البرلمانية العراقية
النخالة: لن نترك أسرانا حتى لو استدعى ذلك حربا
الافراج عن اسير فلسطيني بعد 19 عاما من الاسر
النابلسي لاسلام تايمز: أميركا تدفع إلى الحرب الأهلية
الصدر يدعو الى الإلتزام بالطرق القانونية بشأن الاعتراضات الانتخابية
الأسرى الفلسطينيين والإضراب عن الطعام؛ الأبعاد والتحديات
فرقة الرد السريع العراقية تدمر مضافات لداعش بآمرلي
سوريا تعلن الاثنين القادم عطلة رسمية
الأخبار الساخنة
سوريا تتحرك دوليا لمسانده اهالي الجولان السوري المحتل
في حوارها مع العراق .. أمريكا تختبىء وراء إصبعها
إخترنا لکم
اعتراف فرنسي بمجزرة عام 1961.. ما هي الأهداف الخفية؟
الأمم المتحدة.. 5 ملايين شخص في اليمن يقفون على عتبة المجاعة
الولايات المتحدة الخاسر الأكبر في الانتخابات البرلمانية العراقية
الأسرى الفلسطينيين والإضراب عن الطعام؛ الأبعاد والتحديات