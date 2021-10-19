الاحتلال يعتقل رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية بالقدس

وأفادت مصادر مقدسية بأن قوة من مخابرات الاحتلال اعتقلت أبو زهرة، من منطقة المصرارة ونقلته لأحد مراكز التحقيق.



وفي سياق آخر اقتحمت قوات الاحتلال حي أبو تايه في بلدة سلوان، وأزالت الأعلام الفلسطينية ورايات فصائل فلسطينية معلقة في الحي.



كما وداهمت القوة المقتحمة العديد من المحلات التجارية في البلدة ومنعت الأهالي من دخولها.



وارتفعت وتيرة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في مناطق متفرقة من مدينة القدس في الأيام الأخيرة، تزامنا مع أعمال الحفر التي تشهدها المقبرة اليوسفية، وارتفاع وتيرة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.