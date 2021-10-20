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الأربعاء 20 تشرين الأول 2021 ساعة 10:52

الإفراج عن الحاج القار إبراهيم اوقلو بعد ساعات من الاستجواب

الإفراج عن الحاج القار إبراهيم اوقلو بعد ساعات من الاستجواب
وقال حجة الاسلام إبراهيم أوغلو ، بعد إطلاق سراحه حوالي الساعة الثانية صباحا عبر الفيسبوك: "أعتذر عن إزعاجكم في هذا الوقت من الليل". لأنني أعلم أنكم جميعا قلقون ومتضايقون ، واعذروني لإزعاجكم في هذا الوقت من الليل ببث مباشر.

أعزائي! شكرا لكم جميعا على صلواتكم. شكرا لكم . حياكم الله . أريد تقديم معلومات موجزة اليكم . أنا الان حر . جاؤوا وأخذوني من منزلي اليوم ، ثم تم استدعائي للاستجواب كشاهد ، وفي غضون ساعات قليلة تمت الإجابة على الأسئلة بالتفصيل. خلال كل هذه الفترة ة كان السلوك احترافيا وصحيحا بالكامل، والآن ، لأن كل الأسئلة والقضايا التي طرحوها علي تم الرد عليها فقد تم إطلاق سراحي، وارى من واجبي ان اشارككم جميعا هذه المعلومات . مرة أخرى ، أهنئكم جميعا بمناسبة اسبوع مولد الرسول الكريم صلى الله عليه واله سلم. وفقنا الله في كل حال .

وتابع حجة الاسلام ابراهيم اوغلوا قائلا : لدي طلب خاص من الجميع ، وهو أنه في غضون الأيام المقبلة ، ونظرا لأنني لا يسعني الوصول الى الهاتف تقنيا ، لا تتصلوا بي عبر شبكات التواصل الاجتماعي و Instagram و WhatsApp والشبكات الأخرى . لأنني لن أمتلك القدرة التقنية لأكون في خدمتكم . إن شاء الله ، بعون الله وبفضل الله ، سيوفر الله الظروف بعد أيام قليلة ، لاكون في خدمتكم على الشبكات الاجتماعية.

نسألكم الدعاء ! نتوكل على الله! بعون الله ورعايته نحن بحاجة الى دعائكم . حياكم الله . ان شاء الله يمن الباري تعالى علينا لان نكون اهلا لاتباع النبي الاكرم وأهل بيته الطيبين الطاهرين . نسألكم الدعاء .
مصدر : وكالات
رقم : 959641
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