الانتقالي يشرّد أهالي كريتر في عدن لإنشاء معسكر خاص

أحداث التهجير هذه تحدث على مقربة من قصر المعاشيق، حيث حكومة الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي، التي لم تبد أي ردة فعل حيال التهجير القسري للمواطنين. في المقابل، تطالب منظمات حقوقية بوقف الانتهاكات.



ويقول حقوقيون وناشطون وبعض أهالي مدينة كريتر في عدن لموقع "العربي الجديد" إن أكثر من مائتين وخمسين شخصاً هجروا من منازلهم قسراً خلال الأيام القليلة الماضية في جبل الفرس في المدينة، فضلاً عن حرق وتدمير وإخلاء نحو خمسين منزلاً في جبل الفرس بشكل خاص وكريتر بشكل عام، بواسطة قوات تابعة للمجلس الانتقالي، تحت ذريعة البناء العشوائي. لكن الأهالي يشيرون إلى أن السبب الحقيقي للتهجير هو تأييد شباب من المدينة للنوبي.



يقول أحد المهجرين ويدعى لؤي محمود: "أخرجونا من منزلنا في جبل الفرس بحجة أنه غير شرعي وبناء عشوائي. ثم اتهموا سكان المنطقة بدعم إمام النوبي، وإخفاء مطلوبين للأمن لمساعدتهم النوبي في الأحداث الأخيرة. كما اعتبروا أننا خلايا نائمة معادية للجنوب".. ويضيف: "عندما رفضنا مغادرة منزلنا وطلبنا منهم عدم طردنا، هددنا أفراد تلك القوات بإحراق المنزل بمن فيه، وأجبرونا على المغادرة، وأصبحنا مشردين نبحث عن مكان نسكن فيه. تفرق أفراد العائلة بين بيوت الأقارب والأصدقاء بانتظار استئجار منزل جديد".



من جهتها، تقول أماني سعيد إن قوات تابعة للمجلس الانتقالي جاءت إلى منزلهم وطلبت منهم المغادرة وهدمت جزءاً من البيت وأحرقت جزءاً آخر منه.. وتؤكد "تهجير الكثير من الناس في جبل الفرس والمنطقة المحيطة، وقطع الطريق المؤدية إلى منازلنا التي كنا نعيش فيها منذ ما قبل اندلاع الحرب".

من جهته، يقول عبد الله علي إنه غادر منزله مع عائلته بالقوة حاله حال جيرانه من أبناء عدن، علماً أن عائلات في المنطقة نفسها لم تهجر كونها تنتمي إلى مناطق قوات المجلس الانتقالي. ويؤكد أن هناك تحيزاً واستهدافاَ لأشخاص دون غيرهم، لا سيما أن بعض العائلات أمهلت يومين لمغادرة منازلها، عدا عن رفض دفع تعويضات للمهجرين من منازلهم.



ويشير علي إلى أن تلك القوات تسعى إلى "إنشاء معسكر خاص فيها في المكان نفسه الذي يتم تهجير المواطنين فيه من منازلهم، وذلك على حساب المدنيين".



وتبرر السلطات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن ما يحدث قائلة إن هناك توجيهات من قيادة الانتقالي وقيادة محافظة عدن بإزالة كل البناء المستحدث والبناء العشوائي في كريتر، لا سيما في جبل شمسان، المطل على المدينة والذي شهد انتشاراً واسعاً للبناء العشوائي.