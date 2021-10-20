اسلام تايمز (ايران) - أكد المدير التنفيذي لشركة مجمع بارس الجنوبي الواقع جنوب إيران، عن تحقيق منتجات المجمع 54 بالمئة من الإيرادات الحكومية في السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2021.