أحدث العناوين :
العدو الاسرائيلي يواصل سياسته بهدم ممتلكات الفلسطينيين
مقاومون فلسطينيون أطلقوا النار باتجاه مستوطنة صهيونية جنوب نابلس
كورونا في العراق.. تسجيل 26 وفاة و1388 إصابة جديدة
لبنان: المفاخرة في الجريمة والمصير المحتوم
مصرع 46 هنديا في فيضانات تضرب شمال البلاد
حزب الله يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف دمشق
وزارة الأمن الإيرانية تنفي الشائعات التي تمسّ الرعايا الأفغانيين
اجتماع موسكو: يجب التعاون مع "طالبان" ..لكن
وزير الخارجية السوري يتسلم أوراق اعتماد سفيرة بنغلادش
حماس تعلق على "الاستيطان في الأغوار" وتعتبره استهدافا للوجود الفلسطيني
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
21 October 2021
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
ایران
0
الأربعاء 20 تشرين الأول 2021 ساعة 20:00
مجمع "بارس الجنوبي" يحقق نصف الإيرادات الحكومية في ايران
وأوضح "
هادي هاشم زاده فرهنك
" في تصريح اليوم الاربعاء، بأن قيمة منتجات
مجمع بارس الجنوبي
(
الحقل البحري المشترك مع قطر
) كان قد تجاوزت 3840 تريليون ريال (الدولار رسميا = 42 ألف ريال).
واستطرد أن
الموازنة العامة
في
السنة المالية
المنتهية 20 مارس/آذار 2021، كانت قد بلغت 6400 تريليون ريال.
من جهة ثانية أكد أن الاستثمارات ب
حقل بارس الجنوبي
تلامس 80 مليار متر مكعب، وأن إنتاجه من الغاز الطبيعي يبلغ 560 مليون متر مكعب يوميا والغاز المسال 21 ألف طن يوميا ومكثفات الغاز 760 الف برميل إضافة إلى 15400 طن غاز الإيثان باليوم.
مصدر :
اسلام تايمز
رقم :
959705
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
لبنان: المفاخرة في الجريمة والمصير المحتوم
ما هي أبعاد أهمية زيارة وزير الخارجية الفنزويلي لإيران؟
20 تشرين الأول 2021
السعودية تستنزف جيوب الشركات الأجنبية بالضرائب.. هل هي النهاية للاقتصاد الوهمي؟
20 تشرين الأول 2021
السيد رئيسي: جذور "داعش" ليست إسلامية
19 تشرين الأول 2021
طهران: نرفض ربط "تبادل السجناء" بالمفاوضات النووية
19 تشرين الأول 2021
مفاوضات اللجنة الدستورية السورية.. عندما تفشل التدخلات العسكرية الخارجية
19 تشرين الأول 2021
لماذا يسعى أردوغان إلى استهداف سوريا من جديد؟
19 تشرين الأول 2021
انطلاق المؤتمر العالمي للوحدة الإسلامية في طهران
19 تشرين الأول 2021
من سوريا إلى إفريقيا... شركة الطيران الخاصة لحكومة باكو تزوِّد داعش بالأسلحة
19 تشرين الأول 2021
الخارجية الإيرانية: يدنا ممدودة للسعودية ولكن لا يعني غض النظر جرائم حرب اليمن
18 تشرين الأول 2021
الإمارات تجبر أحمدي نجاد على مغادرة أراضيها
18 تشرين الأول 2021
الخارجية الإيرانية: لا مفاوضات مع مجموعة ‘‘4+1‘‘ الأسبوع المقبل في بروكسل
18 تشرين الأول 2021
رئيسي: الهجمات الإرهابية في أفغانستان تهدف لإثارة الحروب المذهبية
18 تشرين الأول 2021
أحدث العناوين
العدو الاسرائيلي يواصل سياسته بهدم ممتلكات الفلسطينيين
مقاومون فلسطينيون أطلقوا النار باتجاه مستوطنة صهيونية جنوب نابلس
كورونا في العراق.. تسجيل 26 وفاة و1388 إصابة جديدة
لبنان: المفاخرة في الجريمة والمصير المحتوم
مصرع 46 هنديا في فيضانات تضرب شمال البلاد
حزب الله يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف دمشق
وزارة الأمن الإيرانية تنفي الشائعات التي تمسّ الرعايا الأفغانيين
اجتماع موسكو: يجب التعاون مع "طالبان" ..لكن
وزير الخارجية السوري يتسلم أوراق اعتماد سفيرة بنغلادش
حماس تعلق على "الاستيطان في الأغوار" وتعتبره استهدافا للوجود الفلسطيني
أنصار الله تدين التفجير الإجرامي في العاصمة السورية دمشق
ضبط أكثر من طنین من المخدرات جنوب شرق وغرب إيران
مجمع "بارس الجنوبي" يحقق نصف الإيرادات الحكومية في ايران
سوريا.. تفاصيل التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة في دمشق
ما هي أبعاد أهمية زيارة وزير الخارجية الفنزويلي لإيران؟
الانتقالي يشرّد أهالي كريتر في عدن لإنشاء معسكر خاص
السعودية تستنزف جيوب الشركات الأجنبية بالضرائب.. هل هي النهاية للاقتصاد الوهمي؟
تخت روانجي: جرائم الكيان الصهيوني لا ينبغي ان تبقى بلا عقاب
الإفراج عن الحاج القار إبراهيم اوقلو بعد ساعات من الاستجواب
غريب آبادي: الاسراع بكشف ومحاكمة الضالعين في اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس
الأكثر قراءة
ملف انفجار مرفأ بيروت.. تطورات نتيجة خلافات جديدة
سيطرة الجيش واللجان على مناطق واسعة في صرواح وصولاً لسد مأرب
الولايات المتحدة الخاسر الأكبر في الانتخابات البرلمانية العراقية
الانتخابات العراقية.. هل سيتم تغيير النتائج بعد فرزها؟
المقاومة العراقية: جاهزون للدفاع عن الدولة والعملية السياسية
اليمن.. 33 غارة و219 خرقا للعدوان السعودي خلال 24 ساعة
الاستخبارات العسكرية العراقية تلقي القبض على 4 أرهابيين في الأنبار
الفتنة يتحمل مسؤوليتها الجهات التي تتلطى خلف دماء شهداء المرفأ
النخالة: لن نترك أسرانا حتى لو استدعى ذلك حربا
الأمم المتحدة.. 5 ملايين شخص في اليمن يقفون على عتبة المجاعة
الأسرى الفلسطينيين والإضراب عن الطعام؛ الأبعاد والتحديات
الافراج عن اسير فلسطيني بعد 19 عاما من الاسر
النابلسي لاسلام تايمز: أميركا تدفع إلى الحرب الأهلية
العراق..دولة القانون تعمل على تشكيل الكتلة الاكبر برلمانيا
قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطيني عند حاجز قلنديا
صعدة.. استشهاد فتاة وإصابة مواطنين اثنين بنيران العدوان السعودي
مستجدات العدوان السعودي على اليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية
هذا ما قاله امام جمعة النجف عن نتائج الانتخابات ..
اليمن..192 خرقا لقوى العدوان السعودي في الحديدة خلال الـ24 ساعة
عشرات الإصابات بقمع الاحتلال مسيرات بالضفة
الأخبار الساخنة
سوريا تتحرك دوليا لمسانده اهالي الجولان السوري المحتل
في حوارها مع العراق .. أمريكا تختبىء وراء إصبعها
إخترنا لکم
ما هي أبعاد أهمية زيارة وزير الخارجية الفنزويلي لإيران؟
السعودية تستنزف جيوب الشركات الأجنبية بالضرائب.. هل هي النهاية للاقتصاد الوهمي؟
اعتراف فرنسي بمجزرة عام 1961.. ما هي الأهداف الخفية؟
الأمم المتحدة.. 5 ملايين شخص في اليمن يقفون على عتبة المجاعة