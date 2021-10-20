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الأربعاء 20 تشرين الأول 2021 ساعة 20:25

اجتماع موسكو: يجب التعاون مع "طالبان" ..لكن

اجتماع موسكو: يجب التعاون مع "طالبان" ..لكن
وعقد، الأربعاء الاجتماع الثالث لصيغة موسكو للمشاورات حول أفغانستان بمشاركة ممثلين خاصين أو مسؤولين كبار من روسيا والصين وباكستان وإيران والهند وكازاخستان وقرغيزستان وطاجكستان وتركمنستان وأوزبكستان، ووفد رفيع المستوى من الحكومة المؤقتة الأفغانية، التي شكلتها حركة "طالبان".
وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أصدرته عقب الاجتماع، أن "الأطراف أعربت عن احترامها لسيادة أفغانستان واستقلالها ووحدة أراضيها، وأكدت الالتزام بتحول أفغانستان إلى دولة مسالمة غير قابلة للتقسيم ومستقلة ونامية اقتصاديا وخالية من الإرهاب والجرائم المتعلقة بالمخدرات تنفذ الأحكام الأساسية في مجال حقوق الإنسان".
وشدد المشاركون، حسب البيان، على أن "التعاون العملي اللاحق مع أفغانستان يجب ترتيبه أخذا بعين الاعتبار الواقع الجديد المتمثل في وصول حركة طالبان إلى السلطة بغض النظر عن الاعتراف الرسمي من قبل المجتمع الدولي بالحكومة الأفغانية الجديدة".
مصدر : اسلام تايمز
رقم : 959711
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