حزب الله يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف دمشق

وأصدر "حزب الله" اللبناني البيان التالي: “امتدت يد الإرهاب الغادرة مرة جديدة لتستهدف أمن العاصمة السورية واستقرارها موقعة عشرات الشهداء والجرحى في انفجار عبوتين ناسفتين بحافلة تقل عسكريين عند جسر الرئيس وسط العاصمة دمشق”.

وأضاف : إن حزب الله إذ يدين هذا التفجير الآثم الذي تقف وراءه الجماعات الإرهابية ومشغليها الدوليين والإقليميين، يؤكد أن كل المحاولات الإرهابية لن تنجح في زعزعة الاستقرار والأمن السوري، وإنما ستزيد من تصميم وعزيمة الجيش والشعب العربي السوري على استكمال عملية التحرير وملاحقة الإرهابيين وتطهير البلاد منهم.

كما تقدم حزب الله من القيادة السورية والجيش العربي السوري وعوائل الشهداء بأحر التعازي والمواساة، وسأل الله تعالى الرحمة للشهداء الأبرار والشفاء العاجل للجرحى.