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الأربعاء 20 تشرين الأول 2021 ساعة 20:36

كورونا في العراق.. تسجيل 26 وفاة و1388 إصابة جديدة

كورونا في العراق.. تسجيل 26 وفاة و1388 إصابة جديدة
وقالت الوزارة في بيان لها إنه “تم تسجيل 2938 حالة شفاء جديدة من كورونا”، وأشارت إلى “تلقي 78324 شخصا للقاح ضد كورونا في يوم واحد”.
مصدر : اسلام تايمز
رقم : 959716
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