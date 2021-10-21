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الخميس 21 تشرين الأول 2021 ساعة 08:45

الحوثي يضع شرطا للجهات التي ستتحاور معها حكومة الانقاذ

الحوثي يضع شرطا للجهات التي ستتحاور معها حكومة الانقاذ
وضع عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي شرطا للحوار للوصول الى تسوية سياسية بين مختلف المكونات.

وقال الحوثي في تغريدة على منصة تويتر: "من يملك قراره من الداخل ويرفض إملاءات الخارج فنحن حاضرون للتحاور معه تحت سقف سيادة الوطن المستقل”.

ويرى الخبراء أن الحوثي يعطي بهذا الشرط فرصة للأطراف البقية لأن تخرج من عباءة التحالف وتعود إلى الداخل ، في الوقت الذي يزداد فيه ثقل حكومة الانقاذ وتمددهم يوماً بعد يوم .

وينطوي موقف التحالف على إطالة المأساة التي خلّفتها حربه العسكرية والاقتصادية في اليمن عموماً، والمحافظات الجنوبية والشرقية بصورة خاصة، على مدى السنوات الماضية.

الحوثي يضع شرطا للجهات التي ستتحاور معها حكومة الانقاذ
مصدر : وكالات
رقم : 959774
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