الصفحة الرئيسية
0
الخميس 21 تشرين الأول 2021 ساعة 09:57

الكاظمي: الاعتراض على نتائج الانتخابات ليكون ضمن الإطار القانوني

الكاظمي: الاعتراض على نتائج الانتخابات ليكون ضمن الإطار القانوني
وقال الكاظمي خلال ترأسه اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، إن "الحكومة أدت دورا كبيرا لإجراء الانتخابات، ونجحت الأجهزة الأمنية بتأمين المراكز الانتخابية والمرشحين والناخبين".

وأشاد رئيس الحكومة العراقية بحسب بيان لمكتبه بدور الأجهزة الأمنية، وأشار إلى أن "الانتخابات جرت ولأول مرة من دون حظر للتجوال، ومن دون مفخخات أو اغتيالات وأعمال إرهابية".

وأضاف الكاظمي أن "التظاهر السلمي حق دستوري، ومن واجب قواتنا الأمنية تأمين حق التعبير عن الرأي، على ألا يتضمن التجاوز على القانون والنظام أو التضييق على المواطنين، وقطع الطرق وتعطيل الحياة العامة، أو الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، أو الإساءة إلى هيبة الدولة".

وتشهد بعض المدن العراقية في الأيام الأخيرة احتجاجات تنظمها أحزاب خسرت الانتخابات العراقية وتطالب بإجراء العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات.
مصدر : وكالات
رقم : 959790
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الموت الأسود.. إحصاءات صادمة للإعدام بحق النساء السعوديات
الموت الأسود.. إحصاءات صادمة للإعدام بحق النساء السعوديات
لبنان: المفاخرة في الجريمة والمصير المحتوم
لبنان: المفاخرة في الجريمة والمصير المحتوم
يونس عودة
20 تشرين الأول 2021
ما هي أبعاد أهمية زيارة وزير الخارجية الفنزويلي لإيران؟
ما هي أبعاد أهمية زيارة وزير الخارجية الفنزويلي لإيران؟
20 تشرين الأول 2021
السعودية تستنزف جيوب الشركات الأجنبية بالضرائب.. هل هي النهاية للاقتصاد الوهمي؟
السعودية تستنزف جيوب الشركات الأجنبية بالضرائب.. هل هي النهاية للاقتصاد الوهمي؟
20 تشرين الأول 2021
السيد رئيسي: جذور "داعش" ليست إسلامية
السيد رئيسي: جذور "داعش" ليست إسلامية
19 تشرين الأول 2021
طهران: نرفض ربط "تبادل السجناء" بالمفاوضات النووية
طهران: نرفض ربط "تبادل السجناء" بالمفاوضات النووية
19 تشرين الأول 2021
مفاوضات اللجنة الدستورية السورية.. عندما تفشل التدخلات العسكرية الخارجية
مفاوضات اللجنة الدستورية السورية.. عندما تفشل التدخلات العسكرية الخارجية
19 تشرين الأول 2021
لماذا يسعى أردوغان إلى استهداف سوريا من جديد؟
لماذا يسعى أردوغان إلى استهداف سوريا من جديد؟
19 تشرين الأول 2021
انطلاق المؤتمر العالمي للوحدة الإسلامية في طهران
انطلاق المؤتمر العالمي للوحدة الإسلامية في طهران
19 تشرين الأول 2021
من سوريا إلى إفريقيا... شركة الطيران الخاصة لحكومة باكو تزوِّد داعش بالأسلحة
من سوريا إلى إفريقيا... شركة الطيران الخاصة لحكومة باكو تزوِّد داعش بالأسلحة
19 تشرين الأول 2021
الخارجية الإيرانية: يدنا ممدودة للسعودية ولكن لا يعني غض النظر جرائم حرب اليمن
الخارجية الإيرانية: يدنا ممدودة للسعودية ولكن لا يعني غض النظر جرائم حرب اليمن
18 تشرين الأول 2021
الإمارات تجبر أحمدي نجاد على مغادرة أراضيها
الإمارات تجبر أحمدي نجاد على مغادرة أراضيها
18 تشرين الأول 2021
الخارجية الإيرانية: لا مفاوضات مع مجموعة ‘‘4+1‘‘ الأسبوع المقبل في بروكسل
الخارجية الإيرانية: لا مفاوضات مع مجموعة ‘‘4+1‘‘ الأسبوع المقبل في بروكسل
18 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الموت الأسود.. إحصاءات صادمة للإعدام بحق النساء السعوديات
ما هي أبعاد أهمية زيارة وزير الخارجية الفنزويلي لإيران؟
السعودية تستنزف جيوب الشركات الأجنبية بالضرائب.. هل هي النهاية للاقتصاد الوهمي؟
اعتراف فرنسي بمجزرة عام 1961.. ما هي الأهداف الخفية؟