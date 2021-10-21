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الخميس 21 تشرين الأول 2021 ساعة 11:23

خمس طائرات مسيرة مفخخة استهدفت قاعدة التنف في سوريا

خمس طائرات مسيرة مفخخة استهدفت قاعدة التنف في سوريا
وقالت المصادر إن "الهجوم نفذ من داخل الأراضي السورية وليس الأراضي العراقية".

وأضافت أن "قوات التحالف الدولي كانت تمتلك معلومات عن هذا الهجوم".

وأكد مسؤولون أمريكيون وقوع انفجار في موقع لقوات الولايات المتحدة جنوب سوريا، مساء الأربعاء، دون ورود تقارير حتى الآن عن سقوط إصابات.

ونقلت مصادر صحفية أمريكية عن مسؤولين أمريكيين أن "انفجارا وقع عند موقع للقوات الأمريكية في جنوب سوريا، لكن لا توجد في الوقت الراهن تقارير عن سقوط ضحايا أمريكيين جراء الانفجار".

وقال المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم إن "من المبكر للغاية تحديد المسؤول عن الهجوم"، إلا أن أحدهم أعرب "عن اعتقاده أنه هجوم بطائرة مسيرة".

وسبق أن أفادت مصادر صحفية سورية رسمية بدوي "انفجارات في قاعدة التنف التابعة للاحتلال الأمريكي بعد استهدافها بطيران مسير".

بدورها، ذكرت وسائل إعلام سورية معارضة أن طائرات مسيرة استهدفت 3 مواقع للجيش الأمريكي في المنطقة الاستراتيجية الواقعة في محافظة حمص السورية قرب الحدود مع الأردن والعراق.
مصدر : وكالات
رقم : 959795
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