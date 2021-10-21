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الخميس 21 تشرين الأول 2021 ساعة 12:01

مقاومون يطلقون النار على برج عسكري في الخليل

مقاومون يطلقون النار على برج عسكري في الخليل
وأكدت مصادر عبرية إطلاق نار من مركبة مسرعة استهدف برجاً لجيش الاحتلال عند مدخل بلدة بيت عوا، مشيرة إلى انسحاب المركبة من المكان بسلام.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال انتشرت على مدخل بلدة بيت عوا بعد إطلاق النار على البرج العسكري المقام في المكان.

تجدر الإشارة الى أن قوات الاحتلال قد وضعت البرج العسكري على مدخل بلدة بيت أمر في العام 2001، لمراقبة تحركات المواطنين، ثم وضعت العام التالي بوابة حديدية على مدخل البلدة.

ويتعرض البرج للاستهداف من الشبان بالزجاجات الحارقة الى جانب عمليات اطلاق النار.

وتناولت وسائل الإعلام العبرية في الأيام الأخيرة تقارير عديدة تحدثت عن مخاوف حقيقية تعتري الجنود خلال العمليات العسكرية في الضفة الغربية سواء فيما يتعلق بإطلاق النار أو إلقاء الأكواع المتفجرة والزجاجات الحارقة.
مصدر : وكالات
رقم : 959798
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