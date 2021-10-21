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الخميس 21 تشرين الأول 2021 ساعة 15:36

روسيا تحذر الناتو من تداعيات انضمام أوكرانيا إلى الحلف

روسيا تحذر الناتو من تداعيات انضمام أوكرانيا إلى الحلف
وقال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، اليوم الخميس إن انضمام أوكرانيا إلى الناتو ستكون خطوة خطيرة للغاية، سترغم موسكو على الرد.
وأفاد بأن موسكو حذرت الحلف من العواقب المحتملة لهذه الخطوة.
وأضاف رودينكو: "ما زلنا نركز ليس على الموقف الرسمي بل على الخطوات الملموسة، ونعتبرها خطوة خطيرة للغاية ستجبر روسيا على الرد موضحا "بما أن هذه مفاوضات تجري بين الناتو وأوكرانيا، فإن الأمر متروك لهما لتقرير ما هو مطلوب، لكننا حذرنا أن أي خطوة سيكون لها عواقب، والناتو يعرف موقفنا تجاه أوكرانيا".
مصدر : اسلام تايمز
رقم : 959827
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