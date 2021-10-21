وزير خارجية الكويت يلتقي المنفي والدبيبة في ليبيا

جاء ذلك على هامش لقاءات عقدها الوزير الكويتي بالعاصمة الليبية مساء الأربعاء، مع رئيسي "المجلس الرئاسي" و"حكومة الوحدة الوطنية" المنفي وعبد الحميد الدبيبة توالياً.

وبحسب بيان الخارجية الكويتية جدد الناصر موقف الكويت الداعم لليبيا، و"كافة ما تتخذه حكومة الوحدة الوطنية لحفظ سيادة ليبيا وصون أمنها واستقرارها وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في السلم والتنمية والازدهار".

كما جرى خلال اللقاءات تناول "العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين، وبحث سبل تنميتها وتطويرها على كافة الأصعدة، إضافة إلى مناقشة أطر تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية، علاوة على بحث كافة القضايا والتحديات التي تشهدها المنطقة، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكان وزير الخارجية الكويتي قد وصل إلى العاصمة الليبية أمس الأربعاء؛ للمشاركة في "مؤتمر مبادرة استقرار ليبيا" الخميس؛ بصفته رئيس الدورة الـ156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

بدوره قال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي في ليبيا، إن الوزير الكويتي "تمنى أن يكون النجاح حليف مؤتمر مبادرة استقرار ليبيا، بالوصول إلى توصيات وقرارات حاسمة، تساهم في استقرار البلاد، وتمهد الطريق لإجراء الانتخابات في موعدها".

وأشار البيان إلى أن الطرفين ناقشا خلال الاجتماع "العلاقات بين البلدين، وسبل تحقيق التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية".

ولفت إلى أن الناصر قدم الدعوة للمنفي لزيارة بلاده؛ لـ"بحث تطوير علاقات التعاون، بما يعزز العلاقات بين البلدين الشقيقين".