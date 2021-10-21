الصفحة الرئيسية
0
الخميس 21 تشرين الأول 2021 ساعة 15:42

قلق اسرائيلي عارم من تقارب إيران مع السعودية

قلق اسرائيلي عارم من تقارب إيران مع السعودية
وكتب "زهير أندراوس" اليوم الخميس في صحيفة “رأي اليوم” ان المصادر في كيان الاحتلال الإسرائيلي شدّدّت على أنه “منذ انتخاب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تبذل طهران جهدًا في ترميم العلاقات مع سلسلة من الدول في الشرق الأوسط، ومنها السعودية، فبعد سنوات من القطيعة تتزايد الإمكانية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، وبالتوازي، سجل تحسن في العلاقات بين إيران وكلّ من قطر والأردن”.
المصادر عينها أشارت إلى أنّ “إسرائيل تتابع هذه الخطوات بقلق شديد، فهي تشهد ليس فقط على ثقة الإيرانيين المتزايدة في الساحة الإقليمية والدولية، بل أيضًا على فهمهم، بأن ترك الولايات المتحدة للمنطقة فتح أمامهم مجالاً هامًّا للعمل والتأثير، وضمن أمور أخرى، من أجل توازن اتفاقات التطبيع، التي ترى فيها طهران تهديدًا كبيرًا على مصالحها في المنطقة”.
بالإضافة إلى ما ذُكِر أعلاه، أوضحت المصادر أنّه “في المحادثات التي أجريت بين إسرائيل والولايات المتحدة، تقلصت الفجوات بين الطرفين في تقدير المشروع النووي بعناصره المختلفة، ومع ذلك فالفجوة بين تل أبيب وواشنطن بقيت واسعة في كل ما يتعلق بالاستنتاجات وبالخطوات التي تنشأ عن ذلك”.
ولفتت إلى أنّ “إسرائيل عنيت بأنْ تُحدِّد الولايات المتحدة موعدًا نهائيًا للإيرانيين كي توقف التسويف في الاتصالات وفي نهايته تهديد واضح بفرض عقوبات شديدة أو عمل عسكري، لكن واشنطن أوضحت أن الإمكانية الثانية ليست على جدول الأعمال في المرحلة الحالية، وحتى الإمكانية الأولى لن تتخذ إلّا كمخرج أخير”.
مصدر : اسلام تايمز
رقم : 959830
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
امیرعبداللهیان: على طالبان الحفاظ على امن القوميات
امیرعبداللهیان: على طالبان الحفاظ على امن القوميات
تظاهرات
تظاهرات 'مليونية' في الخرطوم
21 تشرين الأول 2021
هل تواجه جرائم الطيونة الإرهابية بما تستوجب ام يضيع لبنان
هل تواجه جرائم الطيونة الإرهابية بما تستوجب ام يضيع لبنان
21 تشرين الأول 2021
رئيسي: لن نسمح للصهاينة للمساس بعلاقاتنا مع الدول الجارة
رئيسي: لن نسمح للصهاينة للمساس بعلاقاتنا مع الدول الجارة
21 تشرين الأول 2021
الموت الأسود.. إحصاءات صادمة للإعدام بحق النساء السعوديات
الموت الأسود.. إحصاءات صادمة للإعدام بحق النساء السعوديات
21 تشرين الأول 2021
لبنان: المفاخرة في الجريمة والمصير المحتوم
لبنان: المفاخرة في الجريمة والمصير المحتوم
يونس عودة
20 تشرين الأول 2021
ما هي أبعاد أهمية زيارة وزير الخارجية الفنزويلي لإيران؟
ما هي أبعاد أهمية زيارة وزير الخارجية الفنزويلي لإيران؟
20 تشرين الأول 2021
السعودية تستنزف جيوب الشركات الأجنبية بالضرائب.. هل هي النهاية للاقتصاد الوهمي؟
السعودية تستنزف جيوب الشركات الأجنبية بالضرائب.. هل هي النهاية للاقتصاد الوهمي؟
20 تشرين الأول 2021
السيد رئيسي: جذور "داعش" ليست إسلامية
السيد رئيسي: جذور "داعش" ليست إسلامية
19 تشرين الأول 2021
طهران: نرفض ربط "تبادل السجناء" بالمفاوضات النووية
طهران: نرفض ربط "تبادل السجناء" بالمفاوضات النووية
19 تشرين الأول 2021
مفاوضات اللجنة الدستورية السورية.. عندما تفشل التدخلات العسكرية الخارجية
مفاوضات اللجنة الدستورية السورية.. عندما تفشل التدخلات العسكرية الخارجية
19 تشرين الأول 2021
لماذا يسعى أردوغان إلى استهداف سوريا من جديد؟
لماذا يسعى أردوغان إلى استهداف سوريا من جديد؟
19 تشرين الأول 2021
انطلاق المؤتمر العالمي للوحدة الإسلامية في طهران
انطلاق المؤتمر العالمي للوحدة الإسلامية في طهران
19 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الموت الأسود.. إحصاءات صادمة للإعدام بحق النساء السعوديات
ما هي أبعاد أهمية زيارة وزير الخارجية الفنزويلي لإيران؟
السعودية تستنزف جيوب الشركات الأجنبية بالضرائب.. هل هي النهاية للاقتصاد الوهمي؟
اعتراف فرنسي بمجزرة عام 1961.. ما هي الأهداف الخفية؟