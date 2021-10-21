رئيسي: لن نسمح للصهاينة للمساس بعلاقاتنا مع الدول الجارة

جاء ذلك خلال استقبال "اية الله رئيسي" ، صباح اليوم الخميس، نواب البرلمان عن اهالي محافظتي اذربايجان الغربية والشرقية (شمال غرب).

واكد رئيس الجمهورية، ان ايران تولي اهمية الى علاقاتها مع دول الجوار، ولن تسمح للصهاينة بتوتير هذه العلاقات.

واضاف : ان مبادئ حسن الجوار والتعامل الاقتصادي والتجاري وتفعيل الاسواق الحدودية، مدرجة ضمن برامج وسياسات الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وبين اية الله رئيسي، ان تجارة المقايضة مع الجيران من شأنها ان تصب في مسيرة الازدهار الاقتصادي وترسيخ مزيد من الاواصر مع دول المنطقة.

وفي السياق، نوه رئيس الجمهورية الى ضرورة استكمال المشاريع البنوية في انحاء البلاد؛ مصرحا ان ذلك يشكل احد اولويات الحكومة الجديدة داخل المحافظات.