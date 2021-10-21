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الخميس 21 تشرين الأول 2021 ساعة 15:47

البنتاغون: نصف اللاجئين الأفغان في الولايات المتحدة أطفال

البنتاغون: نصف اللاجئين الأفغان في الولايات المتحدة أطفال
جاءت المعلومات في رسالة من وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إلى المشرعين الأميركيين، حصلت عليها صحيفة «وول ستريت جورنال»، اليوم، وكانت ردا على استفسارات من السيناتور جيمس إينهوف، الجمهوري البارز في لجنة القوات المسلحة.

وقالت الرسالة إن ما يقرب من 22% ممن وصلوا هم من الإناث البالغات، مقارنة بـ 34% من الذكور البالغين، فيما أوضح أوستن أنه بالنسبة للأشخاص البالغ عددهم 124 ألفا، ممن تم إجلاؤهم من أفغانستان في الأيام الأخيرة للتواجد الأميركي، فإن 85% منهم كانوا أطفالا.

ومن المتوقع أن يظل طالبو اللجوء الأفغان الذين تم وضعهم في المنشآت العسكرية الأميركية، هناك لعدة أشهر، بسبب تفشي مرض الحصبة ونقص المساكن، والتأخير البيروقراطي في معالجة الأوراق، وفقا لصحيفة «وول ستريت جورنال».
رقم : 959835
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