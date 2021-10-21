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الخميس 21 تشرين الأول 2021 ساعة 15:56

حماس: سننجز صفقة تبادل تُخرج عدداً كبيراً من الأسرى

حماس: سننجز صفقة تبادل تُخرج عدداً كبيراً من الأسرى
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لقناة "الميادين" اللبنانية، مساء الأربعاء، حول الصفقة المرتقبة لتحرير الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أبو مرزوق: "نأمل أن تكون هنالك نتائج سريعة، لأن كل يوم يمضي على الأسرى، على اختلاف توجهاتهم وفصائلهم، يزيدنا ألما، كما يزيدنا إصرارًا على تحريرهم".

وبشأن مؤشرات تقدم الإسرائيليين فيما يتعلق بالاستجابة إلى الحوار؛ أكد أبو مرزوق: "لم نتوصل حتى الآن إلى أي اتفاق أو صفقة تبادل عبر المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال، والتي يمكن أن نبني عليها آمالا كبيرة بقرب انتهاء هذه الفترة العجفاء".

وأضاف: "لكننا واثقون من أننا سننجز صفقة تبادل محترمة ومشرفة وإنسانية ووطنية، تُخرج عددًا كبيرًا من الأسرى الفلسطينيين، وينتظرها كل الأسرى في السجون وجميع أهلنا في الضفة والقطاع".

وفي هذا السياق، أكد القيادي في "حماس" أن حركته تضع ضمن أولوياتها الإفراج عن الأسرى "المرضى وكبار السن والأطفال والنساء، بالإضافة إلى الأسرى العرب الموجودين في سجون الاحتلال، لا سيما من الأردن الشقيق، بالإضافة إلى كل الرموز الوطنية، بالإضافة إلى أبطال المقاومة، وكذلك الأسرى الستة في سجن جلبوع".

وحول رضوخ الإسرائيليين لمطالب المقاومة؛ قال أبو مرزوق إن "العدو بدأ يتحدث حول الصفقة، فيما كان ممنوعًا عن التحدث عنها فيما سبق، وهذه ضمن الخطوات التي يمكن أن نبني عليها بشكل أفضل في هذه المباحثات".

وتحتفظ "حماس" بأربعة إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف عام 2014 (دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي)، والآخران دخلا غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.

ومؤخراً؛ كشفت حركة "حماس" أنها قدّمت لوسطاء إطارا لصفقة تبادل، لكنها لم تتلقّ رداً إيجابياً.

وفي المقابل؛ يعتقل الاحتلال الإسرائيلي في سجونه نحو 4600 أسير فلسطيني، بينهم 35 أسيرة، ونحو 200 طفل، و520 معتقلا إداري، وفق معطيات نادي الأسير، حتى نهاية أيلول/سبتمبر المنصرم.
مصدر : اسلام تايمز
رقم : 959837
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