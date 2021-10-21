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الخميس 21 تشرين الأول 2021 ساعة 16:27

أردوغان يصف كافالا بأنه شبيه سوروس في المجتمع الدولي

أردوغان يصف كافالا بأنه شبيه سوروس في المجتمع الدولي
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان قوله: "كافالا شبيه سوروس في المجتمع الدولي. هؤلاء يعملون بقوة المال على زعزعة المكان الذي يستهدفونه كيفما يشاؤون".
يشار إلى أن السلطات التركية تتهم عثمان كافالا، بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا، وسيمثل من جديد أمام المحكمة في 26 نوفمبر.
وكان كافالا قد ساند في 2013 التظاهرات المناهضة للحكومة التي عرفت آنذاك باسم حركة "جيزي"، واستهدفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حين كان رئيسا للوزراء، واتهم لاحقا بأنه حاول "الإطاحة بالحكومة" خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.
وعقب تبرئته في المرة الأولى في فبراير 2020، وضع كافالا في الحجز الاحتياطي بتهمة "دعم" محاولة الانقلاب ضد أردوغان.
مصدر : اسلام تايمز
رقم : 959841
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