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الخميس 21 تشرين الأول 2021 ساعة 17:08

اردوغان يهدد بطرد سفراء 10 دول

اردوغان يهدد بطرد سفراء 10 دول
وقال أردوغان بحسب تصريحات نقلتها عدة وسائل إعلام تركية "أبلغت وزارة خارجيتنا أننا لا نستطيع أن نسمح لأنفسنا باستقبالهم في بلادنا. هل من واجباتكم تلقين تركيا درسًا؟".
وحسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، دعت عشر دول غربية في بيان صدر مساء الاثنين إلى "تسوية عادلة وسريعة لقضية" عثمان كافالا رجل الأعمال والناشط التركي المسجون قيد المحاكمة منذ أربع سنوات.
وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، المعارض التركي عثمان كافالا، السجين بتهمة التورط في الانقلاب الفاشل عام 2016، بأنه شبيه الملياردير جورج سوروس في المجتمع الدولي.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان قوله: "كافالا شبيه سوروس في المجتمع الدولي. هؤلاء يعملون بقوة المال على زعزعة المكان الذي يستهدفونه كيفما يشاؤون".
مصدر : اسلام تايمز
رقم : 959852
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