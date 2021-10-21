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الخميس 21 تشرين الأول 2021 ساعة 17:13
نبيه یستقبل سفير العراق في بيروت
وعرض رئيس المجلس المستجدات والعلاقات اللبنانية الفرنسية خلال إستقباله السفيرة الفرنسية آن غريو.
رقم :
959855
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