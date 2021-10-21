نبيه یستقبل سفير العراق في بيروت

اسلام تايمز (لبنان) - استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفير العراق في لبنان حيدر البرّاك، وجرى بحث للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان والعراق.