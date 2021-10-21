ونقلت حسابات ومواقع إخبارية اخبارا تفيد بمقتل جنود وضباط سسعوديين في القصف، الذي وقع الأربعاء، على مدينة جازان، فيما اكتفت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بالحديث عن اعتراض صاروخ باليستي أطلقته قوات الجیش و اللجان الشعبية اليمنية.

وتناقلت مواقع إخبارية أنباء عن مقتل وإصابة عشرات الجنود، فيما نشرت حسابات تحمل أسماء عوائل بعض الضحايا تأكيدات ونعيا ودعوات للمشاركة في مراسم العزاء.

واستنكر ناشطون تركيز الإعلام الرسمي على فعاليات ما يعرف بـ"موسم الرياض"، التي تشمل حفلات صاخبة، في وقت يتعرض فيه الجيش للاستنزاف على الحدود الجنوبية.

هذا وأعلن المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع مساء الخميس عن استهداف معسكر قوات الواجب في جيزان يوم أمس الأربعاء بخمسة صواريخ باليستية التي استهدفت بدقة مقر القيادة ومخازن الأسلحة ومرابض طائرات الأباتشي.

وجاء في بيان العميد سريع حول هذه العملية:"تمكنت القوة الصاروخية بفضل الله من تنفيذ عملية نوعية استهدفت معسكر قوات الواجب بجيزان يوم أمس الأربعاء بخمسة صواريخ باليستية استهدفت مقر القيادة ومخازن الأسلحة ومرابض طائرات الأباتشي وكانت الإصابات دقيقة".‏

وتابع العميد سريع:"أسفرت هذه العملية عن مصرع وإصابة أكثر من 35 سعوديا بينهم ضباط وطيارين للطائرات الأباتشي بحسب المعلومات الاستخباراتية.يأتي هذا في سياق الرد على جرائم العدوان وغاراته المتواصلة وحصاره الظالم على بلدنا.".