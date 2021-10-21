الصفحة الرئيسية
0
الخميس 21 تشرين الأول 2021 ساعة 22:01

هيئة أممية تدعو السعودية للإفراج عن معتقلين فلسطينيين

هيئة أممية تدعو السعودية للإفراج عن معتقلين فلسطينيين
وشددت المجموعة في تقرير لها صدر في أعقاب دورتها 91 المنعقدة في أيلول (سبتمبر) الماضي، أن الحقوق الإنسانية الأساسية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية قد انتهكت، وأن العلاج المناسب هو الإفراج عنهم فوراً ومنحهم حقا واجب النفاذ في التعويض والتعويضات الأخرى.

وذكر تقرير المجموعة أن الفريق العامل وجد أن احتجاز المعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية تعسفي لثلاثة أسباب، منها: أن الحكومة السعودية فشلت في وضع أساس قانوني لاعتقال واحتجاز محمد صالح الخضري وهاني محمد الخضري، وبالتالي فإن "احتجازهما تعسفي من الفئة الأولى"، وأن "انتهاكات الحق في محاكمة عادلة من الخطورة بحيث تضفي على اعتقالهما طابعاً تعسفياً"، وأن "احتجاز آل الخضري يوحي بأنهم استهدفوا على أساس وضعهم كمواطنين فلسطينيين مقيمين في المملكة العربية السعودية".

ورأى الفريق العامل أن قضية الخضري إلى جانب العديد من القضايا الأخرى في المملكة العربية السعودية تثير قلقه الشديد بشأن "مشكلة منهجية تتعلق بالاحتجاز التعسفي في المملكة العربية السعودية، والتي ترقى إلى انتهاك خطير للقانون الدولي".

وذكر التقرير أن قرار الفريق العامل استند إلى وقائع الاحتجاز، فقد قُبض على الدكتور محمد الخضري وابنه الدكتور هاني الخضري في 4 نيسان (أبريل) 2019. وكان اعتقالهما واحتجازهما جزءًا مما وصفته منظمة العفو الدولية بـ "حملة قمع أوسع من قبل السلطات السعودية ضد الفلسطينيين المقيمين في السعودية".

واعتقلت السلطات السعودية أوائل عام 2019 أكثر من 60 مواطنًا فلسطينيًا يعيشون ويعملون في المملكة العربية السعودية ولديهم صلات مفترضة بحركة "حماس"، والذين كانوا أطباء ومهندسين وأكاديميين ورجال أعمال وطلابا.

وتشير التقارير إلى أن هذه المجموعة من الفلسطينيين المعتقلين تعرضت لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات المحاكمة العادلة والتعذيب الجسدي والنفسي من قبل مسؤولي السجون والمحققين.

يقر قرار مجموعة العمل بشكل مهم بالإجراءات التمييزية التي قامت بها المملكة العربية السعودية ضد مجموعة مكونة من 60 فلسطينيًا تم اعتقالهم بشكل جماعي، حيث تبين أن اعتقالهم كان إجراء "تعسفيًا" لأنه كان "تمييزيًا".

ووفق التقرير فإنه بعد إلقاء القبض عليهم في نيسان (أبريل) 2019، حرم الدكتور محمد والدكتور هاني الخضري من الحصول على أي معلومات حول السبب القانوني لاعتقالهما أو أي تهم موجهة إليهما خلال الأشهر الـ 11 الأولى من اعتقالهما ولم يتم توجيه تهم إليهما إلا في اليوم الأول من اعتقالهما.

والأهم من ذلك، وجد الفريق العامل أن هذه المعاملة تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية الخاصة بهم في محاكمة عادلة والإجراءات القانونية الواجبة.

وهذا وأعلنت المستشارة الدولية، هايدي ديكستال في لندن، أن "قرار مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة يؤكد بقوة المعاملة المقيتة والانتهاكات التي عانى منها الخضري لأكثر من عامين ونصف في الاحتجاز في المملكة العربية السعودية بينما أثار النطاق الواسع الذي تصرفت به السعودية مع الإفلات من العقاب في انتهاك منهجي للحق في الحرية بطريقة تعسفية وتمييزية قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية".

وأكدت ديكستال أنه "يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عدم السماح للمملكة العربية السعودية بمزيد من انتهاك القانون الدولي وتجاهل سيادة القانون من خلال تجاهل تعليمات مجموعة العمل بالإفراج الفوري عن آل الخضري وجبر الضرر".
مصدر : اسلام تايمز
رقم : 959890
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
امیرعبداللهیان: على طالبان الحفاظ على امن القوميات
امیرعبداللهیان: على طالبان الحفاظ على امن القوميات
تظاهرات
تظاهرات 'مليونية' في الخرطوم
21 تشرين الأول 2021
هل تواجه جرائم الطيونة الإرهابية بما تستوجب ام يضيع لبنان
هل تواجه جرائم الطيونة الإرهابية بما تستوجب ام يضيع لبنان
21 تشرين الأول 2021
رئيسي: لن نسمح للصهاينة للمساس بعلاقاتنا مع الدول الجارة
رئيسي: لن نسمح للصهاينة للمساس بعلاقاتنا مع الدول الجارة
21 تشرين الأول 2021
الموت الأسود.. إحصاءات صادمة للإعدام بحق النساء السعوديات
الموت الأسود.. إحصاءات صادمة للإعدام بحق النساء السعوديات
21 تشرين الأول 2021
لبنان: المفاخرة في الجريمة والمصير المحتوم
لبنان: المفاخرة في الجريمة والمصير المحتوم
يونس عودة
20 تشرين الأول 2021
ما هي أبعاد أهمية زيارة وزير الخارجية الفنزويلي لإيران؟
ما هي أبعاد أهمية زيارة وزير الخارجية الفنزويلي لإيران؟
20 تشرين الأول 2021
السعودية تستنزف جيوب الشركات الأجنبية بالضرائب.. هل هي النهاية للاقتصاد الوهمي؟
السعودية تستنزف جيوب الشركات الأجنبية بالضرائب.. هل هي النهاية للاقتصاد الوهمي؟
20 تشرين الأول 2021
السيد رئيسي: جذور "داعش" ليست إسلامية
السيد رئيسي: جذور "داعش" ليست إسلامية
19 تشرين الأول 2021
طهران: نرفض ربط "تبادل السجناء" بالمفاوضات النووية
طهران: نرفض ربط "تبادل السجناء" بالمفاوضات النووية
19 تشرين الأول 2021
مفاوضات اللجنة الدستورية السورية.. عندما تفشل التدخلات العسكرية الخارجية
مفاوضات اللجنة الدستورية السورية.. عندما تفشل التدخلات العسكرية الخارجية
19 تشرين الأول 2021
لماذا يسعى أردوغان إلى استهداف سوريا من جديد؟
لماذا يسعى أردوغان إلى استهداف سوريا من جديد؟
19 تشرين الأول 2021
انطلاق المؤتمر العالمي للوحدة الإسلامية في طهران
انطلاق المؤتمر العالمي للوحدة الإسلامية في طهران
19 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الموت الأسود.. إحصاءات صادمة للإعدام بحق النساء السعوديات
ما هي أبعاد أهمية زيارة وزير الخارجية الفنزويلي لإيران؟
السعودية تستنزف جيوب الشركات الأجنبية بالضرائب.. هل هي النهاية للاقتصاد الوهمي؟
اعتراف فرنسي بمجزرة عام 1961.. ما هي الأهداف الخفية؟