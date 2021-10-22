الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 22 تشرين الأول 2021 ساعة 15:01

مشروع قانون امريكي يدعو للإفراج عن السجناء السياسيين في البحرين

مشروع قانون امريكي يدعو للإفراج عن السجناء السياسيين في البحرين
قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين: إن الرئيس كريستوفر كونز ولجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ سلطا الضوء على وحشية حكومة البحرين واللاإنسانية التي تمارسها ضد شعبها.
وسلط تقرير مشروع القانون الذي اعده رئيس لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ للسنة المالية 2022، الضوء على وضع حقوق الإنسان الرهيب في البحرين.
ووفقا لهذا التقرير، فقد اعربت اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد باتساع نطاق استخدام الاحتجاز التعسفي والتعذيب وانتهاك الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمات الجائرة في البحرين، واكدت أن قمع المعارضة السلمية وحرية التعبير قد يؤثر سلبا على الاستقرار في البلد.
وطالبت اللجنة وزير الخارجية الامريكي بأنه يجب ان يقدم، في موعد لا يتجاوز 60 يوما بعد سن القانون، تقريرا إلى لجان الاعتمادات، يمكن أن يكون سري إذا لزم الأمر، يبيّن الجهود المبذولة لصالح السجناء السياسيين في البحرين ورد حكومة البحرين.
ودعت اللجنة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأفراد المسجونين بسبب التعبير السلمي وتكوين الجمعيات والتجمع، بمن فيهم أعضاء أحزاب المعارضة، ونشطاء المجتمع المدني، والصحافيون المستقلون، في البحرين، حيث يحتجز آلاف السجناء السياسيين في سجون النظام البحريني.
وطلبت اللجنة من وزارة الخارجية الأمريكية أن تقدم تقريرا إلى الكونغرس عن الجهود التي تبذلها “نيابة عن السجناء السياسيين” واستجابة حكومة البحرين لهذه الجهود.
ويثير مشروع القانون، القلق من إنتهاكات حكومة البحرين المستمّرة لحقوق الإنسان والتّي أصبحت تشكّل خطراً، وهي إلى حدّ كبير أدت لزعزعة الإستقرار في البحرين.
وأصدرت حكومة البحرين مؤخرًا قانون الأحكام البديلة الذي قد يسمح بإطلاق سراح بعض السجناء السياسيين، ولكن في ظل ظروف صارمة للغاية، حيث يتوجّب عليهم الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، إضافةً إلى التّنازل عن معظم حقوقهم المدنية بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع والتماس حكومتهم.
مصدر : اسلام تايمز
رقم : 959955
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصرالله: فلسطين هي نقطة الإجماع في الأمة الإسلامية
السيد نصرالله: فلسطين هي نقطة الإجماع في الأمة الإسلامية
إحصاءات صادمة للإعدام بحق النساء السعوديات
إحصاءات صادمة للإعدام بحق النساء السعوديات
22 تشرين الأول 2021
معلومات جديدة تثبت تورط جعجع في مجزرة الطيونة
معلومات جديدة تثبت تورط جعجع في مجزرة الطيونة
22 تشرين الأول 2021
16 قتيلا في حريق بمصنع متفجرات بروسيا
16 قتيلا في حريق بمصنع متفجرات بروسيا
22 تشرين الأول 2021
صحيفة بريطانية تتهم لندن بالنفاق.. تصدير 362 بندقية قنص إلى البحرين
صحيفة بريطانية تتهم لندن بالنفاق.. تصدير 362 بندقية قنص إلى البحرين
22 تشرين الأول 2021
صحيفة تركية تنشر اعترافات متهم بالارتباط مع الموساد
صحيفة تركية تنشر اعترافات متهم بالارتباط مع الموساد
22 تشرين الأول 2021
بايدن وبينيت يدفعان نحو حرب عالمية ثالثة!
بايدن وبينيت يدفعان نحو حرب عالمية ثالثة!
22 تشرين الأول 2021
ملفات الإضطهاد في البحرين.. عدنان ماجد هاشم
ملفات الإضطهاد في البحرين.. عدنان ماجد هاشم
22 تشرين الأول 2021
امیرعبداللهیان: على طالبان الحفاظ على امن القوميات
امیرعبداللهیان: على طالبان الحفاظ على امن القوميات
21 تشرين الأول 2021
تظاهرات
تظاهرات 'مليونية' في الخرطوم
21 تشرين الأول 2021
هل تواجه جرائم الطيونة الإرهابية بما تستوجب ام يضيع لبنان
هل تواجه جرائم الطيونة الإرهابية بما تستوجب ام يضيع لبنان
21 تشرين الأول 2021
رئيسي: لن نسمح للصهاينة للمساس بعلاقاتنا مع الدول الجارة
رئيسي: لن نسمح للصهاينة للمساس بعلاقاتنا مع الدول الجارة
21 تشرين الأول 2021
الموت الأسود.. إحصاءات صادمة للإعدام بحق النساء السعوديات
الموت الأسود.. إحصاءات صادمة للإعدام بحق النساء السعوديات
21 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الموت الأسود.. إحصاءات صادمة للإعدام بحق النساء السعوديات
ما هي أبعاد أهمية زيارة وزير الخارجية الفنزويلي لإيران؟
السعودية تستنزف جيوب الشركات الأجنبية بالضرائب.. هل هي النهاية للاقتصاد الوهمي؟
اعتراف فرنسي بمجزرة عام 1961.. ما هي الأهداف الخفية؟