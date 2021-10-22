إربد: دعوات لتشريعات رادعة للعنف

وحذّر المتحدثون الدكتورة رشا الخزاعلة والدكتور عاطف أبو المعالي ورئيسة الجمعية، إسراء الشطاوي، من تنامي ظاهرة العنف المجتمعي، لا سيما المبني على النوع الاجتماعي.

وأشاروا إلى أن العنف النفسي والمعنوي والعاطفي والاقتصادي والجسدي المبني على النوع الاجتماعي هو الأخطر فآثاره تتعدى المعنف إلى المجتمع.

وطالبوا بإيجاد منصات ومؤسسات سند قانونية توفّر الاستجابة السريعة للحالات المعنفة، خصوصًا وأن معظم الحالات المعنفة من غير المقتدرة على دفع التعنيف عنها باللجوء إلى القضاء أو الجهات المختصة.

وأعلنت رئيس جمعية ’’عطاء نشميات‘‘ الخيرية عن إنشاء خط ساخن بالتعاون والتنسيق مع الدوائر والجهات المعنية الرسمية والأهلية لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالعنف المجتمعي بأشكاله وصوره كافة سيعلن عنه لاحقًا.