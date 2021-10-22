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الجمعة 22 تشرين الأول 2021 ساعة 15:05

ما الذي قاله بايدن عن دور السعودية في خفض أسعار النفط؟

ما الذي قاله بايدن عن دور السعودية في خفض أسعار النفط؟
وذكر في مؤتمر صحفي أنه يتوقع انخفاض أسعار البنزين في عام 2022، مضيفاً: "إن أي انخفاض جديد في الأسعار يتوقف على عوامل، منها الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية"، وفقاً لوكالة "رويترز".
وفي موضوع آخر قال بايدن: "يريد الكثير من أهل الشرق الأوسط التحدث معي، لست متأكداً من أنني سأتحدث معهم. لكن النقطة المهمة هي أن الأمر يتعلق بإنتاج الغاز".
وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة أن جهات مكافحة الاحتكار الأمريكية مددت عملية منح الموافقة لما لا يقل عن خمس عمليات اندماج واستحواذ في قطاع النفط والغاز خلال الشهور الثلاثة الماضية، مع تدقيق إدارة بايدن في الصفقات للتصدي للارتفاع الكبير في أسعار الطاقة.
وكانت السعودية قد حذرت، على لسان وزير المالية محمد الجدعان، من أن انخفاض أسعار النفط بشكل كبير "من شأنه أن يشل الاستثمارات ويتسبب في أزمة طاقة خطيرة".
وقال الجدعان، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، نشر جزء منها يوم الأربعاء على "تويتر"، إن بلاده لا تريد أيضاً رؤية أسعار نفط مرتفعة؛ لأن هذا يؤدي إلى شلل الاقتصاد العالمي.
واستدرك: "نريد بشكل عام رؤية أسعار جيدة للمنتجين وأيضاً للمستثمرين حتى يتمكنوا من الاستثمار في ظل حاجة العالم للطاقة، وأسعار لا تؤثر سلباً على تعافي العالم من تداعيات جائحة كورونا".
وسجلت أسواق النفط أعلى مستوياتها في عدة سنوات هذا الأسبوع على خلفية أزمة الفحم والغاز العالمية، التي أدت إلى التحول إلى الديزل وزيت الوقود لتوليد الكهرباء.
وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ديسمبر بنسبة 0.93% أو 79 سنتاً إلى 85.65 دولاراً للبرميل؛ وذلك لأعلى مستوى له منذ أكثر من 5 سنوات.
كما يرجع ارتفاع أسعار النفط منذ أن قرر تحالف "أوبك+" بقيادة السعودية وروسيا، مطلع الشهر الجاري، الإبقاء على خطط الإنتاج المتفق عليها سابقاً، والتي تنص على زيادة شهرية تصاعدية بواقع 400 ألف برميل يومياً حتى نهاية نوفمبر المقبل.
مصدر : اسلام تايمز
رقم : 959958
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