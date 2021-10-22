الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 22 تشرين الأول 2021 ساعة 15:07

قفزة قياسية في عدد الإصابات بكورونا في روسيا

قفزة قياسية في عدد الإصابات بكورونا في روسيا
وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة عن تسجيلها 37141 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقارنة مع 36339 إصابة أمس (ما كان أيضا زيادة غير مسبوقة في الحصيلة).
ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (8166 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3233 حالة) ومقاطعة موسكو (2428 حالة).
وشهدت حصيلة ضحايا كورونا في البلاد زيادة غير مسبوقة لليوم الرابع على التوالي، بتسجيل 1064 وفاة جديدة ناتجة عن الوباء خلال آخر 24 ساعة، مقابل 1036 وفاة أمس الخميس و1028 وفاة الأربعاء و1015 وفاة الثلاثاء.
وتماثل 25453 مريضا في روسيا منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.
وإجمالا سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة ثمانية ملايين و168305 إصابات مؤكدة بكورونا، منها 228453 حالة وفاة وسبعة ملايين و117060 حالة شفاء.
وأجري في روسيا حتى اليوم 203.4 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 680 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.
وتلقى أكثر من 53.5 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس التاجي، واستكمل أكثر من 49.1 مليونا منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الاجتماعية في البلاد بـ45.7%.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء عن حزمة جديدة من الإجراءات ترمي للحد من تفشي كورونا في أراضي البلاد، في مقدمتها فرض عطلة رسمية مدفوعة الأجر تمتد من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر.
 
رقم : 959959
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصرالله: فلسطين هي نقطة الإجماع في الأمة الإسلامية
السيد نصرالله: فلسطين هي نقطة الإجماع في الأمة الإسلامية
إحصاءات صادمة للإعدام بحق النساء السعوديات
إحصاءات صادمة للإعدام بحق النساء السعوديات
22 تشرين الأول 2021
معلومات جديدة تثبت تورط جعجع في مجزرة الطيونة
معلومات جديدة تثبت تورط جعجع في مجزرة الطيونة
22 تشرين الأول 2021
16 قتيلا في حريق بمصنع متفجرات بروسيا
16 قتيلا في حريق بمصنع متفجرات بروسيا
22 تشرين الأول 2021
صحيفة بريطانية تتهم لندن بالنفاق.. تصدير 362 بندقية قنص إلى البحرين
صحيفة بريطانية تتهم لندن بالنفاق.. تصدير 362 بندقية قنص إلى البحرين
22 تشرين الأول 2021
صحيفة تركية تنشر اعترافات متهم بالارتباط مع الموساد
صحيفة تركية تنشر اعترافات متهم بالارتباط مع الموساد
22 تشرين الأول 2021
بايدن وبينيت يدفعان نحو حرب عالمية ثالثة!
بايدن وبينيت يدفعان نحو حرب عالمية ثالثة!
22 تشرين الأول 2021
ملفات الإضطهاد في البحرين.. عدنان ماجد هاشم
ملفات الإضطهاد في البحرين.. عدنان ماجد هاشم
22 تشرين الأول 2021
امیرعبداللهیان: على طالبان الحفاظ على امن القوميات
امیرعبداللهیان: على طالبان الحفاظ على امن القوميات
21 تشرين الأول 2021
تظاهرات
تظاهرات 'مليونية' في الخرطوم
21 تشرين الأول 2021
هل تواجه جرائم الطيونة الإرهابية بما تستوجب ام يضيع لبنان
هل تواجه جرائم الطيونة الإرهابية بما تستوجب ام يضيع لبنان
21 تشرين الأول 2021
رئيسي: لن نسمح للصهاينة للمساس بعلاقاتنا مع الدول الجارة
رئيسي: لن نسمح للصهاينة للمساس بعلاقاتنا مع الدول الجارة
21 تشرين الأول 2021
الموت الأسود.. إحصاءات صادمة للإعدام بحق النساء السعوديات
الموت الأسود.. إحصاءات صادمة للإعدام بحق النساء السعوديات
21 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الموت الأسود.. إحصاءات صادمة للإعدام بحق النساء السعوديات
ما هي أبعاد أهمية زيارة وزير الخارجية الفنزويلي لإيران؟
السعودية تستنزف جيوب الشركات الأجنبية بالضرائب.. هل هي النهاية للاقتصاد الوهمي؟
اعتراف فرنسي بمجزرة عام 1961.. ما هي الأهداف الخفية؟