16 قتيلا في حريق بمصنع متفجرات بروسيا

وذكرت وزارة الحالات الطارئة الروسية، اليوم الجمعة في بيان أن "حريقا اندلع بعد عملية تقنية"، موضحة أن " 16 شخصا قتلوا ونقل واحد إلى المستشفى وما زال مصير 9 آخرين غير معروف".

وأضافت الوزارة أن أكثر من 170 فردا من فرق الإطفاء موجودون في الموقع.

وأعلن مساعد وزير الصحة الروسي، أليكسي كوزنيتسوف، هذه الحصيلة، مشيرا إلى أن العمل جار حاليا على نقل جريح في حالة بليغة إلى المستشفى، تعرض لحروق طالت 80 بالمائة من جسده.

ووقع الحادث في مصنع لتصنيع المتفجرات الصناعية المعدة للاستخدام المدني، بحسب المصدر نفسه.

وأضافت الوزارة "ليس هناك ما يشكل تهديدا لسكان" البلدات المجاورة.

وذكرت الحكومة المحلية في بيان لها أن سبب الحادث المأساوي يعود إلى خلل فني، غير أن مصدرا في أجهزة الطوارئ كشف لـ"تاس" أن تفتيشا أجري في الورشة المشغلة من قبل شركة خاصة في يونيو الماضي كشف عددا من المخالفات تتعلق خاصة بكيفية تخزين المواد المتفجرة في الموقع.

وفتحت لجنة التحقيقات الروسية تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.