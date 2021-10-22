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الجمعة 22 تشرين الأول 2021 ساعة 15:26

الامن العراقي يطيح بمسؤول نقل عوائل "داعش"

الامن العراقي يطيح بمسؤول نقل عوائل "داعش"
وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان انه "من خلال المتابعة المستمرة وتحديد تحركاته واماكن تواجده، واستنادا الى معلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية لشعبة استخبارات الفرقة ٢٠ من مفاصل المديرية في قيادة عمليات غرب نينوى".
واضافت و"التي أكدت تواجد احد الاهداف المهمة المطلوبة للمديرية في منطقة مجمع الجغيفي بقضاء سنجار غربي نينوى، وهو الارهابي المسؤول عن نقل عوائل عناصر عصابات داعش الإرهابية من مخيم الهول في سوريا الى الاراضي العراقية عن طريق التهريب وتزوير المستمسكات".
واشارت الى "توجه المفارز الاستخبارية وقوة من الفوج الثالث في لواء المشاة ٤٣ على ضوء المعلومات نحو الهدف ونصب كمين محكم له ومحاصرته والقاء القبض عليه، وتسليمه لجهة الطلب".
مصدر : اسلام تايمز
رقم : 959968
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