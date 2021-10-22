المتحدث بالحكومة الليبية: مؤتمر استقرار ليبيا حقق هدفه

وأضاف حمودة في تدوينة له بموقع فيسبوك أمس الخميس أن مؤتمر استقرار ليبيا فكرة بدأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش التفكير بها منذ مؤتمر برلين الثاني، أساسها أن ليبيا يجب أن تقود وتمتلك زمام أمورها وأن تصل إلى مرحلة تستطيع أن تستضيف كل الأحداث التي تتعلق باستقرارها وأمنها بدل أن تكون موضوعًا للنقاش في دول خارجية، مع التقدير لكل الجهود الدولية ومبادرات الأصدقاء والأشقاء.

‎وبين حمودة أن الحكومة تجدد تعهداتها والتزاماتها بأنها لن تسمح باندلاع أي حرب جديدة بين الليبيين وبأنها ستعمل على تحسين أوضاع الليبيين وتحسين جودة الخدمات وتوفير كافة السبل الضرورية لضمان تنفيذ الانتخابات في موعدها، دون نسيان ضرورة خروج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية ووقف التدخلات السلبية في الشأن الليبي.