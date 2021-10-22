الجيش العراقي يصد هجوما لداعش ويكشف التفاصيل

وقال الغنام في منشور على صفحته في الفيسبوك :"تعرض لداعش على احدى نقاطنا في قرية الدراعمة قرب الرطبة تصدت له قطعاتنا ببسالة".

وأضاف ان القوات الأمنية "أردت أحد الارهابيين المهاجمين قتيلاً ومن دون أي خسائر في قواتنا".