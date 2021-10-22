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الجمعة 22 تشرين الأول 2021 ساعة 15:29
الجيش العراقي يصد هجوما لداعش ويكشف التفاصيل
وقال الغنام في منشور على صفحته في الفيسبوك :"تعرض لداعش على احدى نقاطنا في قرية الدراعمة قرب الرطبة تصدت له قطعاتنا ببسالة".
وأضاف ان القوات الأمنية "أردت أحد الارهابيين المهاجمين قتيلاً ومن دون أي خسائر في قواتنا".
مصدر :
اسلام تايمز
رقم :
959970
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