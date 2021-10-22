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الجمعة 22 تشرين الأول 2021 ساعة 15:34

ايران تدعو المجتمع الدولي التصدي لانتهاكات الكيان الصهيوني

ايران تدعو المجتمع الدولي التصدي لانتهاكات الكيان الصهيوني
وقال مندوب ايران في كلمته الخميس خلال اجتماع اللجنة: ان هذا الكيان بانتهاكه الصارخ للقوانين الدولية ومنها جميع قرارات الامم المتحدة ذات الصلة، يواصل عدوانه على الحقوق الاساسية للشعب الفلسطيني وسائر السكان العرب الذين يرزحون تحت احتلاله.
واضاف: ان الشعب الفلسطيني محروم من ارضه وممتلكاته واضطر الكثير منهم الى ترك منازلهم، وهذا الشعب يواجه العدوان والارهاب والاغتيال والترويع وفي الوقت ذاته فهو محروم من اي حق لتقرير مصيره تحت ما يسمى بـ "بالدولة العبرية".
وتابع المندوب الايراني: انه وفي ظروف التحدي لمواجهة كورونا وفي الوقت الذي ركز المجتمع العالمي جهوده على خفض آثار وتداعيات كوفيد- 19 فان الكيان الاسرائيلي باستغلاله لهذه المرحلة يواصل انشطة بناء المستوطنات اللاقانونية ومشروع ضم الاراضي واحتلاله العسكري.
واشار الى الحصار اللاانساني المفروض على قطاع غزة وتصعيد الازمة الانسانية واستمرار احتلال اراضي الجولان ومناطق من سوريا ولبنان وتطاول الكيان على دول المنطقة وقال: ان مثل هذه الممارسات انما تعرّض السلام والامن الاقليمي والدولي للخطر لذا يتوجب على المجتمع العالمي ومنظمة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي ان تعي تماما سياسات هذا الكيان المزعزعة للاستقرار واجراءاته غير القانونية واللاانسانية في المنطقة وتحمله مسؤولية ذلك.
مصدر : اسلام تايمز
رقم : 959973
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