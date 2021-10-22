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الجمعة 22 تشرين الأول 2021 ساعة 16:13

الشيخ الخطيب: نأمل ان تكون مجزرة الطيونة سببا لاصلاح السلطة القضائية

الشيخ الخطيب: نأمل ان تكون مجزرة الطيونة سببا لاصلاح السلطة القضائية
واضاف الشيخ الخطيب “الاخطر من كل ذلك هو موضوع القضاء وجعله اداة سياسية ليس فقط بيد القوى الداخلية النافذة، وانما ان يكون عرضة للتدخل الخارجي وبعض سفراء الدول الاجنبية”، ولفت الى ان “هذا التدخل السافر والمستنكر الذي تستهدف فيه المقاومة التي باتت عنوان الكرامة كما تستهدف فيه الرموز الوطنية مع الاعتراف المتأخر لها بانجاز التحرير واخراج العدو الاسرائيلي من ارضنا، ويعمل دوما على توريطها بمشاكل داخلية لتشويه صورتها ومحو انجازاتها من الذاكرة الوطنية”.
وقال لشيخ الخطيب “نأمل ان يكون افتعال مجزرة الطيونة الغادرة واللئيمة سببا لاصلاح هذه السلطة القضائية التي تشكل ركيزة اساسية من ركائز الاصلاح وان تكون الاستدعاءات التي حكي عنها بالامس حقيقية وبداية لمسار قضائي اصلاحي جديد”، واكد ان “على الدولة ان تثبت انها دولة باجراء تحقيقات نزيهة تكشف المتورطين بدماء مواطنين ابرياء لن نقبل باهدار دمائهم ولن نرضى الا بالقصاص العادل للفاعلين وتسمية الجهات التي تقف خلفهم بشكل لا لبس فيه”.
مصدر : اسلام تايمز
رقم : 959977
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