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الجمعة 22 تشرين الأول 2021 ساعة 18:49

العدوان السعودي يقصف مخازن الأدوية في صنعاء

العدوان السعودي يقصف مخازن الأدوية في صنعاء
مع تجدد الغارات لطيران العدوان السعودي على العاصمة صنعاء والتي خلفت ورائها دمار المخازن الادوية والمستلزمات الطبية بمنطقة سعوان بحسب بيان وزارة الصحة اليمنية، واضرارا في البنى التحتية لمساكن المواطنين.
ويرى مراقبون ان هذه العمليات تأتي في سياق الفشل الذي تكبده التحالف ومرتزقته في الجبهات العسكرية من جانب ومن جانب اخر السعي لمفاقمة المعاناة لدى المواطنين معيشيا واقتصاديا وصحيا.

وتشير احصائيات اخيرة لمركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية الى ارتفاع إعداد الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، مع استمرار تلك الغارات حيث بلغ عدد الشهداء والجرحى 44 الفا بينهم نساء واطفال خلال2400 يوم منذ بداية العدوان على البلاد، بالإضافة إلى تدمير آلاف المنشآت الإقتصادية والخدمية والبنى التحتية.

وتبقى علامات الاستفهام لدى اليمنيين عن الدور المخزي لمنظمات الأمم المتحدة، والتي بات جليا وقوفها مع الجلاد ضد الضحية بصمتها عن الجرائم المنافية لكل الأعراف الدولية والإنسانية، مايحتم عدم التعويل على الاجتماعات المنعقدة في اروقة مكاتب الأمم المتحدة بشأن اليمن، والسير في درب النضال حتى نيل الاستقلال وطرد المعتدين والاحتلال.
ويرى اليمنيون استمرار غارات تحالف العدوان السعودي على الاحياء السكنية والمصالح العامة للمدنيين، لن يكون الا وصمة عار، تضاف الى سجلاته الاجرامية الملطخة بدماء الأبرياء.
مصدر : اسلام تايمز
رقم : 959996
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