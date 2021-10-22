58 منشأة جديدة في المنطقة الصناعية بطرطوس

وبين عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الحرفيين بطرطوس منذر رمضان أن المنطقة الصناعية بمدينة طرطوس تضم 2038 منشأة صناعية وحرفية وإنتاجية موزعة على مساحة 98 هكتارا هي مساحة المنطقة التي شهدت خلال العام الجاري زيادة بعدد المستثمرين من أصحاب الحرف حيث أحدثت فيها 58 منشأة جديدة.

وأشار إلى وجود عدد كبير من المنشآت التي يتم إحداثها ولم تحصل على التراخيص المطلوبة بعد ولا سيما في المناطق الصناعية والحرفية التي هي قيد الإنجاز كالمناطق الصناعية في بانياس والشيخ بدر والدريكيش وصافيتا وغيرها.

ولفت رمضان إلى أن عدد المكتتبين على هذه المقاسم داخل المناطق الصناعية المحدثة أكثر من عدد المقاسم وفق المخططات التفصيلية لأنها تؤمن لهم البيئة المناسبة لاستمرار عملهم من مياه وكهرباء وبنى تحتية.