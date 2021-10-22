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الجمعة 22 تشرين الأول 2021 ساعة 19:28
العراق يسجل نحو الفي اصابة بكورونا خلال 24 ساعة
وذكرت الوزارة في بيان، أن "كوادرها سجلت 1846 اصابة جديدة بفيروس كورونا".
واضافت، انه "تم تسجيل 26 حالة وفاة جديدة، فضلا عن بلوغ حالة الشفاء 2669".
واشارت الوزارة الى، ان "مجموع الملقحين اليومي بلغ 71537، فيما بلغ عدد الملقحين التراكمي 5511216".
مصدر :
اسلام تايمز
رقم :
960004
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