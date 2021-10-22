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الجمعة 22 تشرين الأول 2021 ساعة 19:30

إصابتان بقمع الاحتلال مسيرة للمطالبة باستعادة جثامين الشهداء

إصابتان بقمع الاحتلال مسيرة للمطالبة باستعادة جثامين الشهداء
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الكرم قرب البلدة، عقب انطلاق مسيرة، مطالبة باسترداد جثامين 3 شهداء ارتقوا قبل نحو شهر، محتجزين في ثلاجات الاحتلال، وقمعتها بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي والمطاطي.

وأضافت أن شابين أصيبا برصاص "التوتو"، في اليد والفخذ.

واستشهد في 26 أيلول/ سبتمبر الماضي كل من أحمد زهران، ومحمود حميدان، وزكريا بدوان، من بلدة بدّو.

وتشهد البلدة مواجهات مستمرة بين الأهالي والقرى المجاورة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث يخرج المواطنون تنديدا باستمرار احتجاز جثامين الشهداء.
مصدر : اسلام تايمز
رقم : 960005
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