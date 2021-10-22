بيدرسون يعلق على نتائج محادثات اللجنة الدستورية السورية

وقال بيدرسون في مؤتمر صحفي ردا على سؤال في هذا الصدد: "لا، لم نتفق على موعد الجولة القادمة". مضيفا أن الجولة الحالية من محادثات اللجنة الدستورية لم تحقق أية نتيجة وكانت مخيبة للآمال.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية من قبل الحكومة، أحمد الكزبري، أن الجولة الجديدة للقاء المجموعة المصغرة للجنة الدستورية تعقد في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني أو مطلع ديسمبر/كانون الأول في جنيف.

وقال الكزبري في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "نحن نناقش الآن موعد اجتماع جديد، سيكون في نوفمبر، أو على الأرجح أواخر نوفمبر - أوائل ديسمبر".

وانطلقت اللجنة الدستورية السورية، التي تتألف من ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، رسمياً في جنيف، في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019، لصياغة دستور جديد للبلاد.