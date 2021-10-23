مقتل قيادي بارز في ' القاعدة ' شمال غرب سوريا

وزعمَ المتحدثُ باسم القيادة المركزية للجيش الأميركي جون ريغسبي أنّ تنظيمَ القاعدة ما زالَ يشكلُ تهديداً للولايات المتحدة وحلفائِها، معتبراً أنّ القضاءَ على هذا القيادي سيؤثرُ على قدرة التنظيم على التخطيط وتنفيذِ الهجمات.

