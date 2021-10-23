ليبيا.. اكتشاف مقبرة جماعية في مدينة ترهونة

وأوضحت الهيئة في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تم اكتشاف مقبرة جديدة بالمشروع الزراعي 5 كيلو بمدينة ترهونة، مبينة أنه سيتم البدء في انتشال الجثث الموجودة بالمقبرة غدا السبت.

وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق العثور على 25 جثة مجهولة الهوية ضمن مقابر جماعية في مدينة ترهونة.

وأشارت إلى أن فرق إدارة البحث عن الرفات، عملت في 5 مواقع لمقابر جماعية وفردية بمكب القمامة العام في مدينة ترهونة، وقامت بانتشال 10 جثث من المقبرة الأولى، و9 من الثانية، و4 من الثالثة، أما المقبرتين الرابعة والخامسة فحوت كل منهما على جثة واحدة.