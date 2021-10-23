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السبت 23 تشرين الأول 2021 ساعة 09:28

إطلاق النار في الولايات المتحدة

إطلاق النار في الولايات المتحدة
وقال المتحدث باسم شرطة دورال راي فالديس لشبكة "سي إن إن" إن المهاجم قتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.
وفي مؤتمر صحفي يوم الجمعة صرح فالديس بأن إطلاق النار وقع عند الساعة 11:00 صباحا إثر مشادة بين شخصين.
وأضاف أن الخلاف تصاعد وحاول أحد المتورطين الفرار بسيارة، مشيرا إلى أن ضابطا من شرطة دورال رأى المشتبه به وهو يفقد السيطرة على سيارته.
وتابع: "المشتبه به خرج بعد ذلك من السيارة، وبدأ على الفور بإطلاق النار على الشرطة".
وبين فالديس أن أحد المارة أصيب بجروح مضيفا "لقد كان في المكان الخطأ في الوقت الخطأ".
كما أوضح أن الشخص الآخر المتورط في الخلاف مع مطلق النار على الشرطة تم اعتقاله ويخضع للاستجواب.
مصدر : اسلام تايمز
رقم : 960082
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